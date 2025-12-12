1人暮らしにもピッタリ。6コース搭載の節水コンパクトモデル【山善】の全自動洗濯機をAmazonでゲットしよう！
スリムタイプで場所を取らず設置可能！1人暮らしにオススメ【山善】の全自動洗濯機がAmazonに登場！
山善の全自動洗濯機は、ひとり暮らしに最適なコンパクトモデルである。幅47センチのスリム設計により、限られたスペースにもすっきりと設置可能。側面には取っ手がついており、設置時や移動時の取り回しもラクに行える。
選べる6種類の洗濯コースを搭載。標準・強力・ソフト・おいそぎ・つけおき・脱水と、衣類の種類や汚れ具合に応じて最適な洗濯が可能。とくに「おいそぎ」コースでは約13分で洗濯が完了し、忙しい朝や時間のない日にも対応する。
節水仕様で、洗濯量に応じて水量の調整が可能。シンプルな操作部は初めてのひとり暮らしでも迷わず使える設計となっている。
コンパクトでも頼れる一台。日々の洗濯を、もっとスマートに、もっと快適に。
