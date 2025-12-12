「香港マイル・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）

香港マイルに出走するソウルラッシュが１１日、芝コースで最終追い切りを行った。香港スプリントのサトノレーヴ、香港ヴァーズのアーバンシックも出走態勢を整えた。また、枠順抽選が行われ、馬番とゲート番が確定した。

ここが引退レースとなるソウルラッシュはシャティン競馬場の芝コースで単走追い。軽快な脚取りで６Ｆ７９秒３−４Ｆ４９秒７−２Ｆ２２秒６を計時した。スタンドから見届けた池江師は「動きは良かった。いつもと変わらないソウルラッシュと感じましたね。丈夫な馬で、無事是名馬。状態は常にいいので」と衰え知らずの７歳馬に感心した。

引き当てた枠番は２年前と同じ１１番。昨年のマイルＣＳを１３番枠から制し、ロマンチックウォリアーを負かした今春のドバイターフは９番枠と、Ｇ１・２勝はともに外枠から。「悪くないと感じたんですが、ヴォイッジバブルが１２番を引いた瞬間、これはまずいなと思いましたね」と渋い表情。続けて「二の脚がつかないので内枠だと窮屈になる。外枠ならマークしている馬にロックオンしやすい。ドバイはその作戦がハマった。あっちが内、こっちは外がいいと思っていた」とライバルとの並びを気にしていた。

それでも、鞍上は頼れるＣ・デムーロ。指揮官は「クリスチャンは不思議で、促さなくても二の脚がつく。あとはクリスチャンと相談ですね」と世界を制したコンビに託す。いよいよ迎えるＧ１・２勝馬のラストラン。「地味な馬でしたが、ファンも多くて声援に助けられてきた。皆さんに喜んでもらえるレースができるように。何としても有終の美を飾りたい」と力を込めた。