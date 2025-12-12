俳優の竹財輝之助が来年1月期の日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）に出演し、殺人犯の父親役を演じる。

今作は拘置所を舞台に、主演の篠原涼子演じる刑務官が殺人犯（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇が始まる物語。殺人犯の事件を担当する警視庁捜査1課の刑事（藤木直人）は主人公と距離が近く、3人の関係性が物語の大きなポイントになってくる。そして、そこを取り巻く家族と職務に関わる人たちが3人の物語に大きな影響を与えていく。

竹財は「（演じる）春臣の過去には一体何があったのか、（息子で殺人犯の）怜治とはどう関わっていたのかなど楽しみにしていただけるポイントがたくさんある役柄」とアピール。竹財といえば、クズや不倫といった役どころが多いことで有名だ。現在出演中のフジ系ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」でも、やはり不倫する役柄だった。今作ではそれらとは一線を画したキャラクターを見ることができるのか、注目だ。

他にも、大澄賢也、梶原叶渚、遠山俊也、柾木玲弥、越村友一、山下容莉枝、山田明郷の出演が決定した。