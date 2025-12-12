上沢との“アベックタイトル”で幸せつかむ。ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が11日、福岡市内で鹿児島・徳之島で合同自主トレを行う総勢8人の仲間とトークショーに出演。同地での自主トレが始まった18年の参加メンバー・上沢のタイトル獲りに太鼓判を押した。

「今年後半の投球ならエース級。より凄さを増して来年に期待したい。相手エースと投げ合ってほしい」

上沢が優勝旅行先のハワイで奪三振王を目標に掲げたと聞き、即座に反応した。同じ千葉出身で日本ハムにドラフト同期で入団した盟友。今季、上沢が先発した試合は打率・328をマークした。来季もバットでしっかり援護をしていく。

自身は腰の手術など故障に泣き、75試合出場で打率・301、10本塁打、41打点で無冠に終わった。トークショーでは25年の漢字一字を「苦」と記し、来季に向けて「幸」と希望を込めた。

来年の徳之島自主トレは1月6日からスタート。現在は動きに制限はなく、ティー打撃などを行っている。狙うは全試合出場とタイトル再奪取だ。「もう一度、僕の持ち味でもある4割超えでの最高出塁率を。そこから打点にもつながる」と最多出塁率と打点王を意識。「上沢を含めてチーム全員がタイトル争いできたら」と力強く語った。 （井上 満夫）