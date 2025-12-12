「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

ソフト仕上げで大一番へ。アルテミスＳ２着のミツカネベネラは１１日、美浦Ｗで併せ馬。６Ｆ８８秒６−４１秒６−１２秒６をマークしてサトミノマロン（６歳２勝クラス）と併入した。テンション面を考慮して軽めの調整だったが、軽快な動きに騎乗した津村は「気持ち良く走れていた。動きは先週よりも素軽いし、上向いている」と好感触だ。

前走は２戦目での重賞挑戦ながら、好位でセンス良く立ち回ると、ラストもしっかりと脚を伸ばして高い素質を示した。ただ、まだ気性面の幼さがあり、普段からテンションは高め。その点を改善するために、今回から防音効果の高いメンコを着用している。鈴木伸師は「効果はありそう。いつもより良くなっています」と、課題を修正するため講じた策に手応えを感じ取っていた。

鈴木伸師と津村は師弟関係にあり、コンビでのＧ１挑戦は２３年朝日杯ＦＳ（サトミノキラリ＝６着）以来２回目となる。指揮官は「津村は最初の弟子で思い出はたくさんあります。まずは人馬とも無事に走ってくれて、その上で最高の結果が出てくれたらうれしいね」と話せば、鞍上も「デビュー後、そしてフリーになってからも乗せ続けてもらっています。ずっとお世話になっているので、結果で恩返しがしたい」とお互いが熱い思いを胸に大舞台に挑む。