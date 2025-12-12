田中みな実「本当にお疲れ様でした！ 」 『フェイクマミー』クランクアップ
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の最終回（12日放送）を前に、田中みな実からのクランクアップコメントが到着した。
【写真】笑いあり、涙ありのクランクアップを迎えた川栄李奈＆向井康二ら
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。
薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
■コメント
＜本橋さゆり役 田中みな実＞
いつもTBSのドラマに出させていただくときは、なんだか特別な緊張感とうれしさがあるので、また出させていただけるように頑張りたいと思います。
そして、（子役たちと一緒に）こんなににぎやかなオールアップでうれしいです！ 子役のみなさんにすごく毎回パワーと笑顔をいただきました。みなさん本当にお疲れ様でした！ ありがとうございました。
