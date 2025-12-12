「有馬記念・Ｇ１」(２８日、中山)

ＪＲＡは１１日、有馬記念のファン投票（有効投票総数６８５万２３４２票）の最終結果を発表した。連覇を狙うレガレイラ（牝４歳、美浦・木村）が、昨年のドウデュースが記録した４７万８４１５票を大きく上回る６１万２７７１票の史上最多得票で１位に輝いた。今秋はオールカマー→エリザベス女王杯を連勝。パンチアウトで２５年を締めくくる。最終登録を行った馬のうち、ファン投票上位１０頭に優先出走権が与えられ、残る６頭は出走馬決定賞金順で決まる。

歴代最多得票を獲得してファン投票１位に輝いたのは、前走のエリザベス女王杯で３つ目のＧ１タイトルを手にしたレガレイラ。管理する木村師は「投票にご参加いただきました全てのファンの皆さまに、関係者の一人として改めて御礼申し上げます。そのなかでも、レガレイラが史上最多の得票を頂けたということで、管理調教師として重ねて御礼申し上げます」と感謝を伝えた。

今回は、昨年のエリザベス女王杯（５着）以来となるルメールとコンビ復活。名手もファン投票１位を喜んだ。「改めて乗れますから、すごくうれしいです。今年、いい結果を出していたからね」と笑みをのぞかせ、「今年も有馬記念で大きなチャンスがあります」と連覇に力を込めた。

６１万２７７１票を集めてのグランプリ参戦。「すごいいい馬。Ｇ１をたくさん勝ちました。人気馬になりましたね。ファンにありがたいです」とスターホースの仲間入りに感謝する。

日本での重賞初制覇は０５年有馬記念だった。ハーツクライで無敗の３冠馬ディープインパクトを打ち破った。「日本で最初に勝ったＧ１ですから。昔からレジェンドホースが優勝します。僕にとっては特別。もちろん、勝ちたいです」とグランプリに向けて意気込んだ。

１０日には美浦Ｗで６Ｆ８２秒６−３８秒８−１２秒２をマーク。単走で軽快に駆け抜けた。木村師は「レースまでファンのお一人お一人の気持ちに添うべく、われわれも努めていきたいと思います」と決意表明。課題のゲートも入念に練習し、Ｖへの準備は着々と進んでいる。