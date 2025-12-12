¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸ÍWTB¿¢ÅÄÏÂËá¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¡ÖºÇÂ¿¥È¥é¥¤¥²¥Ã¥¿¡¼¡×¤òÁÀ¤¦
¡¡5µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Ï¤¢¤¹13Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Çºòµ¨2°Ì¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºòµ¨¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÈá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡°ìµ¤¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿23ºÐ¤ÎWTB¿¢ÅÄ¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤È¡ÖºÇÂ¿¥È¥é¥¤¥²¥Ã¥¿¡¼¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿24¡½25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4·î12Æü¤Î±º°ÂÀï¤Ç½é½Ð¾ì¡£Æ±26Æü¤ÎÁêÌÏ¸¶Àï°Ê¹ß¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£¼Â¼ÁÅª¤Ê1Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º°ìÈÖ¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·¿Í¾Þ¤ä¥È¥é¥¤²¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºòµ¨½ªÈ×¤Î³èÌö¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢º£²Æ¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î¤Î¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤ÇÅÓÃæµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤¯¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Àï¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤Ç¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ¤³¦¤È¤Î¡Ëº¹¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¼¡Âè¡×
¡¡WTB¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¿À¸Í¡£¤Þ¤º¤Ï·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡þ¿¢ÅÄ¡¡ÏÂËá¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£4ºÐ¤«¤éÌÀÀÐ¥¸¥å¥Ë¥¢RC¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÊóÆÁ³Ø±à¤ò·Ð¤Æ¶áÂç¤ËÆþ³Ø¤·¡¢1Ç¯»þ¤Ë´ØÀ¾Âç³ØA¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥é¥¤²¦¡£24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ï7¿ÍÀ©ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÍ£°ì¤Î³ØÀ¸Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¡£ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×2¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢86¥¥í¡£WTB¡£