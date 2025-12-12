¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û£³Ï¢ÇÆ¤Ø¡¡ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¡Ö£²¹»¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬à¥é¥¤¥Ð¥ëá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£·°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£³°Ì¡£»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï£±£±Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÄ»³¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¡Ö»Ä¤ê£³½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£±£±Âç²ñ¤Ç£¸ÅÙ¤ÎÈ¢º¬Ï©À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ï¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁÇÆ¼Ô¤Î¶ðÂç¤òÍ×·Ù²ü¡£º´Æ£·½ÂÁ¡¢»³ÀîÂóÇÏ¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡¢µ¢»³ÐÒÂç¡Ê¤¤¤º¤ì¤â£´Ç¯¡Ë¤Î£´ËÜÃì¤ò¼´¤Ë¡¢ËÉÙ¤ÊÀïÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤³£±£±Ç¯¤ÇËÜ³Ø¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶ðÂç¡£¾¡¤ÄÃÎ¼±¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££´Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤ÎÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦ÃæÂç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£²°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¾å°Ì£±£°¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ç»Ë¾å½é¤Î£²£·Ê¬Âæ¡Ê£²£·Ê¬£µ£µÉÃ£¹£¸¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ÏÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Ê¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï£²£·Ê¬Âæ¤Ï»ä¤¬Àè¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£¸¶è¤ËÅÏ¤ëÃÊ³¬¤ÇÃæÂç¤¬ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Æ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â½Ð±À±ØÅÁÇÆ¼Ô¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¤é¤â¼ÂÎÏ¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢ÀÄ³ØÂç¤â¥¨¡¼¥¹·ó¼ç¾¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÁª¼ê¤¬¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÂç¼êÄ®¤Ë°ìÈÖÀ±¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡Öµ±¤ÂçºîÀï¡×¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢ºÆ¤ÓÈ¢º¬Ï©¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£