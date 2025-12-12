¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºàÊóÉüÊä¶¯á¤Ø¡¡¡Ö£³¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊü½Ð¡×¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÀã¿«ÁÀ¤¦¡á³¤³°ÊóÆ»
¡¡º£Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤¹À¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬à¥ê¥Ù¥ó¥¸Êä¶¯á¤Øº£¥ª¥Õ¡¢Âç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×±Ñ¸ìÈÇ¤Ë¤è¤ì¤Ð¥È¥í¥ó¥È¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÄºÅÀÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£³¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÊü½Ð¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÀÑ¶ËÅª¤ÊºÆ·ú¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËµåÃÄÂ¦¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤òÁí³Û£²²¯£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£²£¸²¯±ß¡Ë¤Î£·Ç¯·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊä¶¯¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£ÅÙ¤Ï³°Ìî¿Ø¤ÎºÆÊÔÀ®¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ£Í£Ì£Â¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òËÜµ¤¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µëÍ¿¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤òÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ°¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤âÉ½ÌÌ²½¡£¤½¤³¤ÇÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£µ¨£±£³£µ»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥ë¡¼¥¯¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢Æ±£±£³£·»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¹¥È¥í¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢Æ±£´£±»î¹ç½Ð¾ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥í¥Ñ¥Õ¥£¥É³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î£³¿Í¤À¡£
¡¡¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ïº£µ¨£±£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£µÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤Ï·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤ÈÆ±ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¤ÇÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³°Ìî¤ÎÍ×¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ãÉð¼Ô¤Î¥í¥Ñ¥Õ¥£¥É¤Ïº£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¬²Æ¾ì¤Î¤ß¤Ç£´£°ÆüÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÃ»´ü´Ö¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£´ÂÇÅÀ¤È¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¾Íè¤Î¼çÎÏ¸õÊä¡£¤³¤ì¤é£³¿Í¤Î³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁ°½Ð¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤ÏÊ£¿ô¤Î£Í£Ì£Â¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò´ð¤Ë¡¢µåÃÄÆâÉô¤ÇÁ°½Ð¤Î£³Áª¼ê¤¬¡ÖÂ¨ºÂ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Îµ¾À·¡×¤È¤·¤ÆÊü½Ð¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¼çÎÏ»ÄÎ±¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«·³¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¤Î»ÄÎ±¸ò¾Ä¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬£³²¯¡Á£´²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËËÄÄ¥¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÂÔ¤Á¡×¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤¦´í¸±¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥±¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥ÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡££³£°Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á£³Ç¯¤Ç£×£Á£Ò£±£µ¡¦£³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÂàÃÄ»þ¤ÎºÇÅ¬²ò¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤âµ¤¹¡££²£µÇ¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤ØÊÖ¤êºé¤¡¢£²£¶Ç¯¤âÆ±Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤âÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬É¬Í×¤Ç¤âÂ¨ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÀã¿«¡×¤ò¶»¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢Èó¾ð¤Ê·èÃÇ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£