ÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤Ç£Ó£Î£ÓÍúÎòÄó½ÐµÁÌ³ÉÕ¤±¤Ø¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¡õ¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë±Æ¶ÁÉ¬»ê
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¤¹¤Ù¤Æ³«¼¨¡½¡½ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï£±£°Æü¡¢¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡Ë¤Ê¤·¤ÇË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤Ë£Ó£Î£Ó»ÈÍÑÍúÎò¤ÎÄó½Ð¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëµ¬À©°Æ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¹ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¸Ä¿Í¤Î£Ó£Î£Ó¤¬´ÝÍç¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆÅÏ¹Ò¤ÎºÝ¤ÏÅÅ»ÒÅÏ¹ÒÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê£Å£Ó£Ô£Á¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¡£¤³¤Î¿½ÀÁ»þ¤Ë¿·¤¿¤Ë²áµî£µÇ¯´Ö¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿£Ó£Î£ÓÍúÎò¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢²ÈÂ²¾ðÊó¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë±Ê½»¸¢¤òµá¤á¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¾ðÊó¤Î³«¼¨¤ÏµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤¬Íß¤·¤¤¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÆþ¹ñ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤Î¸·³Ê²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢£Æ£á£ã£å£â£ï£ï£ë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î£×£å£é£â£ï¡ÊÈùÇî¡Ë¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢£Å£Ó£Ô£Á¿½ÀÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢Æþ¹ñ»þ¤Ë³ÎÇ§¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¡£³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÈÍÑÍúÎò¤äÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Èµõµ¶¿½¹ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Æþ¹ñ»þ¤ËÈ´¤ÂÇ¤Á¤Ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¾È¹ç¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¢£Ð£Ã¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤Ç¡¢µõµ¶¿½¹ð¤ä±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¹´Â«¤äÆþ¹ñµñÈÝ¡¢ÅÏ¹ÒÀ©¸Â¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ¬À©¤Î±¿ÍÑ¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å£¶£°Æü´Ö¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ê°Õ¸«¸øÊç¡Ë´ü´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÊÆÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÅÏ¹Ò¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò²þ¤á¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢µ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÏÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¡¢£²£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢£Ó£Î£Ó»ÈÍÑÍúÎòµ¬À©¤Ç·É±ó¤¹¤ë»öÂÖ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Î¹½¤¨¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£