タカアンドトシ、第一印象は鼻で笑った!?『フットンダ』長寿化に感慨 2026年は「働き盛りの50代に」
●「トシくんなんて目も合わせてくれなかった」
中京テレビ・日本テレビ系バラエティ特番『日本で一番早いお笑いバトル! フットンダ王決定戦2026』が、今回も年を越えた1月1日(1:59〜6:00)に4時間にわたって生放送される。MCのタカアンドトシが取材に応じ、『フットンダ王決定戦』が2012年のスタートから15回目を迎えることへの心境や、自身の節目の捉え方、そして今回の注目出場者などについて語った。
(左から)タカ、トシ
○「そんなに態度が悪かったとは(笑)」
――今回で『フットンダ王決定戦』が15回目の節目になります。
タカ：「気づいたら15年か」という感じですね。
トシ：長男が今年15歳なんですよ。生まれた頃に番組が始まったような感覚ですね。
タカ：じゃあ「フットンダベイビー」ですね。
トシ：うーん、まあいいでしょう。「フットンダベイビー」ということで。
タカ：でも15歳になった息子さんを見ても、まだまだ子どもだなと思いますよね。だから、『フットンダ』もまだまだ15歳、クソガキです。
トシ：番組としては15年続くってすごいことですよ?
タカ：ちゃんと成人を迎えるまでやっていきたいなと思いますね。
――タカトシさんは、今年デビュー30周年でした。
タカ：自分たちが30周年やってるから、『フットンダ王』15年って聞くと「半分じゃないか」って感覚になりますよね。
トシ：すごいんだよ(笑)
タカ：『フットンダ』が立ち上がる時、プロデューサーの方に我々に企画書を持っていったら、「“ダジャレの番組かよ”って感じで鼻で笑われた」っていまだに言うんですよ(笑)。その頃はまだ尖ってたんでしょうね。僕はそんなつもりなかったんですけど、「そんな番組がこんなに長く続くとは思わなかった」ってプロデューサーが酔っ払ったらいつもその話をするんです。今や戦友なんで、そういう話ができるんですけど。
トシ：僕は企画を聞いた時は「面白そうだな」って思ったんですけどね。そんなに態度が悪かったとは知らなかったです(笑)
タカ：その気持ち、全然届いてないよ。「トシくんなんて目も合わせてくれなかった」って言ってたから(笑)。そもそも、この企画を俺らに持ってきてくれたのは、漫才のネタが似た言葉を間違えるみたいな、もじり系が多いから合うんじゃないかと思ったからだそうなんですよ。だから、『フットンダ』をやることによって気づかないうちにネタ作りにも生きてるかもしれないですね。
――そうすると、やっぱり『フットンダ』はやりやすい番組ですか。
タカ：普通の大喜利よりは答えやすいですよね。モジりだからみんなで楽しくできますし、曲を1周して飛ぶかどうかみたいなチームプレイもあるし、アットホームな感じでノビノビできるので、僕らの性格にも合ってるかなと思います。
――それがこれだけ長く続いてきたことにもつながっているんですね。
タカ：そうですね。
トシ：そう思いますね。
○結成30年、デビュー30年、50歳…「あの手この手でいろんな番組に」
――タカトシさんが出られている番組は、『帰れマンデー見っけ隊!!』(テレビ朝日)、『フットンダ』のほかにも、『タカトシ温水の路線バスで!』『今夜はナゾトレ』(フジテレビ)など、長く続く番組が多いですよね。
トシ：運がいいんですよね。いい企画、いい番組に巡り会えてね。でも、だいたいの番組は名前が変わりながらですけど、『フットンダ』は番組タイトルもやってることも変わらないんですよ。
タカ：気づいたら我々も来年50歳になりますから。『フットンダ』もそうですけど、あっという間ですね。
――50歳という節目の来年は、どんな年にしたいですか?
タカ：50歳で「若手です!」みたいな感じもあれなんで、いいバランスで休みももらいながらやりたいなと思ってたんですけど、(吉本興業の)社長とご飯行った時に「働き盛りの50代やな!」って言われて、さらに頑張らなきゃいけないなと思いました(笑)。お尻を叩いていただいたので、自分らの番組以外にもチャンスがあれば積極的に出ていきたいなと思いますね。
トシ：今年がデビュー30周年でいろんな番組に出させてもらって、去年がコンビ結成30年でいろんな番組に出させてもらったんですよ。だから、来年は50歳ということで、またいろんな番組に出させてもらおうと思ってます(笑)。あの手この手で鮮度を保ちながら。
――50歳は働き盛りなんですね(笑)
タカ：(明石家)さんまさんなんて70歳で、今年我々が北海道でやってる番組にダメ元でオファーしたら「ええよー」って出てくれて、“働き盛りの70代”みたいな感じですよね。それを見てたら、もっと頑張らなきゃいけないと思いますよね。
――先日の『THE MANZAI』(フジテレビ)でも、トップバッターでしたもんね。
トシ：まだまだ若手の気持ちです(笑)
●風貌が変わるタカを見て「防衛本能が」
――おふたりのやり取りから、改めて仲の良さが伝わってきますが、秘けつはありますか?
タカ：意識してることは特にないんですけど、最初に会ったときからトシが変わらないんですよ。偉そうになったとかもなくて、標準装備のままオプションを付けない、トッピングゼロでずっとやってますみたいな、かけそばのような相方なんです。俺が変わったとしても、こっち(トシ)が変わらないから、戻してもらえるという感覚があるんですよね。
トシ：こいつは逆にすごい変わるんですよ。見た目も痩せたり太ったり、後ろ髪伸ばしたり、ひげ生やしたり。だから、こいつが変われば変わるほど、僕がジタバタしちゃいけないと思って、体が勝手にバランスを取ろうとするんですよね。防衛本能なのかもしれないですけど、それが生きていたのかもしれないですね。
タカ：本当に欲がゼロなんですよ。
トシ：お坊さんみてぇじゃん! かけそばとか。
タカ：たぶん、明日から仕事がゼロになっても、平常心でいられる。
トシ：いられねぇよ! 子ども3人いるんだよ!
○30年で北海道出身芸人が続々「一緒にできるのはうれしい」
――今回注目されている出場者は、どなたになりますか?
タカ：吉村(崇)とか、とにかく明るい(安村)とかが北海道出身なんですよ。我々が30年前に札幌でデビューした時は、北海道出身の芸人なんてほとんどいなかったのに、今やこうやってお正月の「日本で一番早いお笑いバトル」にこれだけ出るというのは、時間がかかったけど、北海道にもお笑いが根付いてきたんだなってすごく感じますね。一緒にできるのはすごくうれしいです。
トシ：そうですね。決して優勝候補ではないですけど(笑)、名バイプレイヤーとして番組を盛り上げてくれますから。全員がガチの答えを出されると息が詰まっちゃいますから、息抜きの回答も必要なんでね。
――真空ジェシカ・川北茂澄さんの3連覇がかかっています。
タカ：M-1チャンピオンになってからの参戦とかもあり得るから、無双状態で来るかもしれないですからね。
トシ：手がつけられない状態かもしれないですね。
○『日本で一番早いお笑いバトル! フットンダ王決定戦2025』第1弾発表出場者
タカアンドトシ・タカ
真空ジェシカ・川北茂澄(フットンダ王決定戦2024＆2025王者)
真空ジェシカ・ガク
9番街レトロ・京極風斗
9番街レトロ・なかむらしゅん
天竺鼠・川原克己
とにかく明るい安村
平成ノブシコブシ・吉村崇
マユリカ・阪本
マユリカ・中谷
ラランド・サーヤ
ラランド・ニシダ
令和ロマン・松井ケムリ
