これぞ【40・50代ママ】の正解！？ 頑張ってる感ない♡「若見えヘア」

忙しい毎日の中でも、無理せず今っぽく見せたい……そんな40・50代ママにおすすめしたいのが、抜け感たっぷりの若見えヘア。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、頑張ってる感なくナチュラルな若見えが狙えるスタイルをご紹介します。

柔らかネオウルフで、ナチュラルに若見え

従来のウルフよりレイヤーを控えめにして、丸みと柔らかさを残したネオウルフ。トップはふんわりと内に入れて自然なボリュームをつくり、ベースは首に沿わせつつ軽く外ハネに。派手にならず軽やかに見える、大人にぴったりの今どきウルフスタイルです。

まろやかグレージュのボブレイヤー

まろやかなグレージュカラーがやさしくなじむボブレイヤー。ベースはぷつっとラインを残しつつ外ハネにし、トップにはふんわりと毛束を内へ入れて立体感をプラス。筆者も真似したところ、ストレートアイロンだけで形が決まって扱いやすく、お気に入りのデザインに◎ 柔らかな質感のおかげで、落ち着いた色味でも若見えが叶いました。

すっきり短めのニュアンスボブ

ナチュラルブラウンで仕上げたニュアンスボブ。ぷつっと切りそろえたラインに外ハネ & ゆるめのウェーブを加えて、コンパクトでも躍動感のあるスタイルに。表面に細かく毛束感を出すことで立体感が生まれて、こなれた雰囲気も。首元がすっきり見えて、抜け感もバツグンです。

ラフで女性らしいショートボブ

レイヤーカットで軽さを出したショートボブ。襟足はグッと内に収めてくびれをつくり、トップはふんわり後ろへ流して立体感を引き出しています。ベージュカラーの柔らかさと相まって、短めでも女性らしい仕上がりに。ラフな質感が自然体に魅せて、気負わず若見えを狙えるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@yussy3様、@shimanaka_futur様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里