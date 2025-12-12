高い木から降りられない！

画像はイメージです

英国の名門ケンブリッジ大学で、茶トラ猫が窮地に陥っていました。

Rory（5歳）はPeterhouse Collegeの牧師が飼っている猫ですが、隣接するPembroke Collegeにある高い木に登って降りられなくなり、助けを求めていたのです。

Roryは学生たちに人気があり、非公式ではありますが「感情サポート猫」として活躍しています。ところがある日、Pembroke College校長が飼っている2匹の犬を見て驚いてしまい、樹上に逃げて動けなくなってしまったのです。これを聞いた大学の庭師たち2人は、さっそく救助にかけつけました。

このときの動画には、1人の庭師がはしごを登っている間に、もう1人が映画「ミッション・インポッシブル」シリーズのテーマソングを口ずさんでいるようすが映っています。2人は猫をしっかり抱きかかえ、無事に安全な場所へと連れて行きました。

学生たちに大人気

画像はイメージです

Roryは、Jennifer Adams-Massmann牧師と大学の寮で暮らしています。

「この猫はとても冒険好きなのです。PeterhouseとPembrokeの２つのカレッジをよく行き来し、学生たちにかわいがられて過ごしています」と彼女。

Roryは自身のInstagramアカウントを持っていて、そこでは「Peterhouseの学生にとって、Roryは猫の牧師です」と紹介されています。写真やメッセージも多数投稿されているのです。

「Roryは学生の福祉向上に役立っています。牧師としてたくさんのことをしてくれますし、学生たちとRoryが遊べるイベントでも大活躍しています。抱っこされるのがすごく好きな猫ですね」というJenniferさん。

おっちょこちょいで、やさしい猫

画像はイメージです

今回の救出騒ぎは、校長の2匹の飼い犬がRoryと仲良くなろうとして近づいたところ、猫のほうはびっくりして木の上に逃げ出し、高い木から降りられなくなってしまったことが原因でした。

同大学の広報担当者は、「Roryは構内でとても愛されている存在なので、庭師たちも困っている猫を喜んで助けてあげたのです。この猫が気を取り直して、すぐにまた歩き回るよう願っています」と話しています。

実はRoryが木に登って降りられなくなるのは、今回が初めてではありません。

「そのたびに夫がはしごを使って助けています。Roryはちょっとおっちょこちょいなのです。でもすごく心がやさしい猫ですよ」と笑うJenniferさんです。

これからも元気で、みんなの学生生活を楽しく盛り上げてほしいですね。

出典：'Mission Impossible' rescue of uni cat up tree