ドジャースチャリティーイベント

米大リーグ・ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムで慈善イベントを開催した。参加したトミー・エドマン内野手の姿に米ファンは安堵の声を上げている。

ドジャース財団が、全米で貧困に苦しむ子供に必需品を提供する非営利団体「Baby2Baby」と協力し、地元600人の生徒を招待したイベント。そり遊びやフィールドでのドリル、サンタとの写真撮影などを行い、11月に右足首手術を受けたばかりのエドマンはウォーキングブーツを履いた姿で、妻クリステンさんと参加。子供たちに暖かい服やおもちゃなどを配布し交流した。

イベントでは子供たちが人工雪の丘でそりを楽しむ姿や、バッティングで笑顔を見せた。エドマンは「素晴らしい一日だ」「笑顔が見られてとても嬉しい。一足早いクリスマスを贈れたね」と語った。

ドジャースが公式Xとインスタグラムで実際の動画を公開。ファンからは「心温まるイベントだね」「楽しんで！」「可愛いわ」「エドマンはとっても優しいわね」「素晴らしいよ」などの声が上がった。

エドマンは昨年12月、5年総額7400万ドル（約110億4000万円＝当時）でドジャースと契約延長。2年連続の世界一に貢献した。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」によると、足首の手術により春季キャンプの始動が遅れる見込みだという。



（THE ANSWER編集部）