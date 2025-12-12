冬のボーナス、昨年と同じ“55万円” 「支給されるだけマシだけど生活苦しい」と語る40代男性

冬のボーナスが支給される時期。懐が温まり喜ぶ人がいる一方で、切実な事情を抱える人もいる。

埼玉県の40代男性（ITエンジニア／年収650万円）は、貿易商社の社内SEとして働いている。今年の支給額について

「昨年は約90万円だったが、今年は73万円です」

と明かす。10万円以上の減額となってしまったが、これには理由があった。（文：篠原みつき）

「普段の家計が赤字」のため……

男性は今年、育児休業を取得したという。

「今年は育休を取得したため、その期間分が昨年と比較し低くなっています」

育休の取得は喜ばしいことだが、「育休を取得していなければ去年と同程度の支給額」とも書いている。本来であれば子どもが生まれて収入を増やしたいところ、賞与の査定期間に響いてしまうのがサラリーマンの現実のようだ。

73万円は大金だが、パーッと使うわけにはいかないらしい。男性は「普段の家計が赤字のため、ボーナスは生活費の補填に使用します」と明かしている。

一方、東京都の40代男性（ITエンジニア／年収650万円）は、研究開発機関でSEをしている。今年の支給額は

「55万円弱で昨年と同程度でした」

とのことだ。昨今の物価高を考えれば、現状維持は実質的な目減りとも言えるかもしれない。男性は「金額については、もう少し欲しいところです」と本音を漏らす。使い道については「貯金になるかと思います」とした上で、こうこぼした。

「支給されるだけ、マシと思いますが何年も支給額が上がらないと生活が苦しいですね。来年こそは、上がってほしい」

ボーナスが出ること自体に感謝しつつも、長年変わらない待遇に閉塞感を感じているようだ。

