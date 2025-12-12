西武・西川愛也外野手（２６）が１１日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３５００万円増の５７００万円でサイン。来季の全試合出場と定位置確保へ、新たなトレーニングを導入したと明かした。

倍増以上の提示に西川は「本当にうれしく思います。来年頑張ろうと思いました」と表情を緩めた。８年目の今季は自身最多の１２４試合に出場し１番に定着。打率２割６分４厘、１０本塁打、２５打点を記録し、中堅の守備でも三井ゴールデン・グラブ賞を初受賞。広池球団本部長が「ウチの野手の中では最大評価に近いところになります」と語ったように、活躍にふさわしい額をつかみ取った。

来季はＤｅＮＡから同じ中堅手の桑原がＦＡで加入。「僕が結果を出せばいける」と定位置を譲るつもりはなく、全試合出場と最多安打を目標に掲げた。シーズン終盤から筋肉の可動域拡大とパワー向上に効果のある初動負荷マシンでトレーニング。「けがは減るなと感じました」と手応えをつかんでいる。年明けの自主トレは１人で行う予定。「楽しめるところもあります」と西川。有言実行のために土台を築き上げる。（秋本 正己）