第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で継続中としては最長の２１年連続シード権（１０位以内）獲得を狙う東洋大のキーマンは、内堀勇（２年）だ。前回７区１２位だった成長株は今回、６区出陣を熱望する。山梨・甲府市立城南中時代、ともに全国都道府県対抗男子駅伝に出場した兄の柊（しゅう）さん（２１）、ハイレベルな市民ランナーの両親のランニング一家で育った内堀が、家族の期待を力に変えて箱根の山を下る。

腰高のダイナミックなフォームは、山下りで快走を予感させる。「中学生の頃、陸上のほかにトレイルラン（山道レース）もやっていました。下り坂が大好きで得意です。６区を走りたい」と内堀は意欲を示した。

１〜３年時に６区を走った西村真周（４年）は今回、往路の主要区間を担うことが濃厚。酒井俊幸監督（４９）は「前回、内堀は６区の控えで当日変更で７区に回った珍しいパターンでした」と明かす。今回は本人の希望通り、６区出陣の可能性が高い。

１歳年上の兄・柊さんと共に中学生時代から将来を期待されたランナーだった。２０年の全国都道府県対抗男子駅伝。山梨県の中学生区間（２、６区）を任されたのは内堀兄弟だった。当時、ナイキの厚底シューズが席巻し始めていた。「それまでレースシューズは１万円台でしたが、約３万円もしました。一足だけ、父（昭さん、４９）が買ってくれました」と内堀は笑顔で振り返る。

サイズは同じ２７センチ。弟の勇が２区を走り終わった後、昭さんが厚底シューズを抱えて６区で待つ兄の柊さんへ走って届けた。第２中継所から第５中継所までは約２キロ。２区のゴール後、６区のスタートまで約１時間の余裕があるが、準備を考えれば、なるべく早く届けたい。「交通規制があるので私が走って届けることが一番確実でした」。トップレベルの市民ランナーの昭さんは“もうひとつの駅伝”を楽しそうに語った。

柊さんも箱根を目指して関東の大学に進学したが、今は陸上部を退部し、学生の市民ランナーになった。かつて同じシューズを履いて一本のタスキをつないだ兄、そのシューズを走って運んでくれた父。いつも、山梨から応援してくれる母と妹。内堀は家族の思いを胸に箱根に向かう。

「チームのために今西駿介さんの東洋大記録（２０年、５７分３４秒）を狙いたい」と大会歴代３位の好記録を目標に掲げる。内堀が有言実行の激走をすれば、東洋大の２１年連続シード、さらには目標の５位以内が近づくはずだ。（竹内 達朗）

◆内堀 勇（うちぼり・ゆう）２００５年１１月２６日、山梨・甲府市生まれ。２０歳。甲府市立城南中２年時の２０年全国都道府県男子駅伝２区（３キロ）で８分４６秒で区間２４位。巨摩高３年時の２３年全国高校総体５０００メートルで決勝に進出し１６位。２４年に東洋大総合情報学部に入学。学生３大駅伝は１年箱根７区１２位、２年出雲２区９位。ハーフマラソンの自己ベスト記録１時間２分４６秒。１６７センチ、５７キロ。

◆東洋大 １９２７年創部。箱根駅伝は３３年に初出場。２００９年に初制覇まで歴代優勝チームで最長の７６年を要した。優勝４回（０９、１０、１２、１４年）。出雲駅伝は１１年、全日本大学駅伝は１５年に優勝。練習拠点は埼玉・川越市。タスキの色は鉄紺。長距離部員は４１人、学生スタッフ６人。主な陸上部ＯＢは「２代目・山の神」柏原竜二氏、１００メートル元日本記録保持者の桐生祥秀（日本生命）、１万メートル元日本記録保持者の相沢晃（旭化成）ら。