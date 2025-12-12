篠原涼子主演の来年１月期の日本テレビ系「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜・後１０時）に、モデルの梶原叶渚（かんな）が出演することが１２日、発表された。「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、昨年から俳優業にも挑戦。今回がゴールデンプライム帯ドラマ初レギュラーとなる。

ドラマは女性刑務官・冬木こずえ（篠原）と殺人犯・日下怜治（ジェシー）による前代未聞の脱獄劇。梶原は怜治の妹・寿々を演じる。「まだ未熟な部分も多いですが、役を通してその繊細な変化が視聴者の方々に伝わると嬉（うれ）しいです」と期待に胸を膨らませている。

他の追加キャストも発表され、怜治の伯父で日下ホールディングス社長の日下秋彦役を大澄賢也、怜治の父で日下ホールディングス副社長の日下春臣役を竹財輝之助が務める。また、遠山俊也は氷川拘置所医務官・白井宗政、柾木玲弥はこずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）の部下・反町耕作、越村友一は氷川拘置所介護士・仲間篤志、山下容莉枝はこずえの母・誠子、山田明郷は怜治の祖父・日下在賢役をそれぞれ演じる。