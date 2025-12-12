◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

「毎日が勉強の日々です」。そう語るのは、アルバンヌを担当する田端助手。約３年弱の間、南関東の専門紙競馬記者の経験がある。「取材をしているうちに、中でやりたいなという気持ちが芽生えました」と北海道に渡り、ビッグレッドファームで勤務。そこで出会ったのがマイネル軍団の総帥だった岡田繁幸氏だった。

トレセンの厩舎スタッフを目指すことは、牧場側から見たら必ずしも歓迎されることではない。だが「相談すると、繁幸さんは競馬学校の受験を後押ししてくれました。ずっと気にかけてくれて、僕がトレセンに入ってからも担当馬が勝つと電話をくれたり、本当に偉大な方でしたね」と感謝した。

年々躍進を続ける田中博厩舎では、開業当初からのメンバーだ。「調教師の意見や経験を共有して、みんなでスキルアップを図っています。調教師は人への投資を惜しまないのですが、それがいい影響を与えているんだと思います」とチームの雰囲気の良さを伝えた。

そして出会ったのが、２３、２４年のチャンピオンズＣ連覇など、Ｇ１級を６勝したレモンポップ。「Ｇ１で１番人気になっても、緊張しないで自然体で競馬をすることが大事と教わりました」。想像を絶するプレッシャーを何度も経験したが、名馬からの教えは次の世代への財産となる。

砂の王者レモンポップが引退してから１年後、今度は芝の２歳女王を目指して阪神ＪＦに参戦。「アルバンヌは追い切りも弾むようなフットワークでしたし、楽しみですね」と期待を胸に挑む。

「僕はたくさんの人に恵まれて今があります。感謝しかありません」。これからも一頭一頭と向き合いながら、ホースマンとしてのスキルを磨き続ける。（山下 優）

◇田端 誠（たばた・まこと）１９７７年１０月６日、神奈川県生まれ、４８歳。南関東の競馬専門紙で勤務後、北海道新冠町・ビッグレッドファームで研さんを重ね、２００６年に美浦トレセン入り。柴田政人厩舎、池上昌弘厩舎を経て、２０１８年３月に開業した田中博康厩舎へ。趣味はラーメンの食べ歩き。今の夢は「レモンポップの子どもで勝つこと。栗毛ならさらにうれしい」