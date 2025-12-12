首都大学野球連盟の学生委員長としてリーグ戦の運営に青春を燃やした東海大の根本慎太郎マネジャー（４年＝茨城）は、野球の競技経験がない中、スタッフとして４年間を大好きな野球にささげた。後編では、名門野球部での日々を振り返る。【前編「硬式テニス部員が『世界のＫＯＢＡＹＡＳＨＩ』を見て人生激変 プロ続々輩出の名門野球リーグ学生委員長になるまで」からの続き。前後編の後編】（編集委員・加藤 弘士）

東海大入学後、人生初の寮生活が始まった。１年生の頃の業務はどのようなものだったのか。

「掃除から始まり、雑務というか、何でもやるっていう感じでしたね。野球部に入部できた幸せ感もありました。当然、厳しさも味わいながらです。掃除では最初の頃、気配りや目配りが足りず、期待に応えられなくて怒られたこともありました。でも怒られただけ、徐々にできるようになってくる。絶対に辞めたくはなかったんで。マネジャーとしてのあるべき姿を教えて頂きながら、学んでいった感じです」

首都大学野球連盟は学生主体のリーグ運営が特徴的だ。マネジャーとしてチームをサポートする一方、連盟への関わりも年を追うごとに、深まっていった。

「学生主体に首都大学リーグの魅力があると思います。自分たちがやっていることが、そのまま試合運営に出る。スコアもそうです。自分たちがミスしてしまうと、大きな影響を及ぼしてしまう。いい点を挙げれば、どうやったらお客さんを呼べるか、もっとリーグを盛り上げられるか、企画を出せるし、それが通ります。あるスカウトさんから『首都は見ていて楽しい』と言って頂けたのが、うれしくて。心地よい、温かい、足を運びたくなる雰囲気作りを心がけました」

２年生から３年生になるタイミングで、元巨人スカウト部長の長谷川国利さんが監督に就任した。根本が東海大に進学するきっかけとなった人だ。自ら志願して監督付マネジャーとなり、寝食をともにした。

「ご飯を一緒に食べたり、一緒にいる時間は部員の誰よりも長かったと思います。自分は監督が大好きなんです。仕事に対して繊細だったり、人に対してリスペクトがあるところ、経験が豊富で人望が厚いところ…一方で豪快な部分もあって、第二のお父さんみたいな感じで接して頂きました。いろんなことを教えてもらい、自分の財産というか、感謝しかありません。本当に尊敬できる方なんです」

チームは今年６月の全日本大学野球選手権でベスト４に進出。同期からは主将のショート・大塚瑠晏（るあん・４年＝東海大相模）がドラフト３位で日本ハムに指名された。

「部屋で一緒に話したりとか、夜食を食べたりとか。口数が多い方ではないんですが、背中で引っ張る、本当にいいキャプテンです。瑠晏がいるといないでは、シートノックが全然違う。本当に引き締まるんです」

２０１７年、茨城中２年の時に見たＷＢＣに衝撃を受け、野球に魅了された。茨城高２年から野球部のマネジャーになり、計６年間、チームやリーグを支え続けた。今年６月にはうれしい出来事があった。東海大ＯＢの原辰徳さんと食事をする機会に恵まれた。根本が野球を、巨人を大好きになった頃、チームを束ねていた名将だ。

「原さんがその時に、おっしゃっていた言葉があるんです。『俺はまだ青春まっただ中だ』って。今でもゴルフに熱中されていますよね。自分も原さんのように、いつまでも若い気持ちで、まだまだ上り詰めていきたいなと思います」

卒業後は一般就職する。それでも野球は根本にとって、大切なものであり続けるという。

「自分からは切り離せないもの。人生を変えてくれたものでもありますので。長谷川監督、井尻監督、（茨城高の）岡部（将也）監督、綿引さん、そして両親にチームメート、一緒に頑張ったマネジャーのみんな…いろんな方に支えられ、助けられて充実した日々が過ごせたと思います。ご縁に感謝したいです。選手経験がない人でも、野球にとことん関われるのが、マネジャーの魅力だと思います。野球が好きな高校生のみなさんには、ぜひ大学入学後のやるべきこととして、オススメしたいですね」

一生懸命頑張ることの尊さを、教えてくれた野球部での日々が終わる。そこで得た多くの学びを胸に、新たな世界でも汗を流す。