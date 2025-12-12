ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）にマーサ役で出演している女優のミーシャ・ブルックスが、共演者とのオフショットを披露した。

１２日までに自身のインスタグラムを更新し「最高な夫婦コンビ。撮影の前にフィッティングであかりちゃんに会えて本当に嬉（うれ）しかった〜」。元夫・ヘブンを演じるトミー・バストウと、ヒロイン・トキ役の郄石あかりと楽しそうに記念撮影。「最後のエピソードまで素敵なトキを応援し続けて下さい」と呼びかけた。

３人とも私服姿。ミーシャはキャミソールに細身のデニムで抜群スタイルを披露。トミーはラフなＴシャツにハーフパンツ、郄石は秋コーデでダブルピースを見せた。

フォロワーは「とってもステキです」「素敵な写真ありがとう」とほっこりしていた。

カナダとアメリカにルーツを持つミーシャは、所属事務所の公式サイトによるとハーバード大学で機械工学を専攻し、マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）ではヒューマノイドロボット工学やヒューマンインターフェイスを学んだという異色の経歴を持つという。ボストン生まれで、幼少期を奈良県で過ごした経験から日本語が堪能だそうだ。

２０１８年の「Ｓｔｒａｎｇｅｒｓ」で女優デビューし、２０２０年には全米ヒットドラマ「Ｂｉｌｌｉｏｎｓ」に出演。今回の「ばけばけ」で日本のドラマ初出演を果たした。