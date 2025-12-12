11日、東京都や神奈川県では火事が相次ぎ、死者も出ました。関東では記録的に雨が少なく乾燥が続いていますが、過去に消防が行った実験では、湿度の違いによって火が燃え広がるスピードに大きな違いが出ていました。

■工場密集地で…激しい炎と黒煙

11日夜、「news zero」は火事が起きた神奈川県綾瀬市の現場へ─。

岩崎陽アナウンサー

「消防隊員が作業をしているんですが、複数の建物が焼けて黒く焦げているのが確認できます。現在もライトを使って消防隊員が作業しています」

建物は焼け落ち、車は一部が溶けるまでに…。

この工場などが密集するエリアで11日正午ごろ、火事が発生。突如黒煙が上がり、消防隊員の姿が見えなくなるほど周辺に煙が広がりました。

火事を見て通報したという、近くで働く男性は…。

通報した会社員

「爆発音とともに赤い炎が勢いよく上がって、黒煙も上がり始めたので、野焼きではなく火事だと異変に気づいた」

男性が撮影した発生直後の映像には、何度も爆発音が響く様子が映っていました。

■林や9棟の建物に延焼…ケガ人はなし

神奈川県綾瀬市で起きた火事。11日夜、その現場には、ここで働く人たちの姿がありました。

──ここに来たのは何時ごろ？

燃えた現場の会社社長

「午後2時半とか」

──そのときには？

燃えた現場の会社社長

「燃えていて屋根は残っていたけど、だんだん崩れていって」

機械修理業

「機械がダメ。水がかけられて漏電しちゃう。うちは修理業・機械のメンテナンス。機械が動かないと加工ができない」

──影響は大きい？

機械修理業

「大きい」

幸いケガ人や逃げ遅れた人はいませんでした。

火は、午後5時すぎにほぼ消し止められましたが、周辺の林に加え、工場や資材置き場など少なくとも9棟の建物に延焼。警察などが出火原因を詳しく調べています。

通報者の男性は“あっという間に燃え広がった”といいます。

通報した会社員

「おそらく1か月くらい、まともに雨が降ってない。乾燥したのが一番の原因かな。枯れ葉も森の中に落ちている状態。それに燃え広がって火災が広がったのかな」

■実証実験 湿度で“延焼スピード”に差

本格的な冬を迎え、乾燥して火事が起きやすいこの時期。特に気にしてほしいのが「湿度」です。

湿度の違いによる燃え方を検証した実験。片方は「湿度30％」（風速3〜4m／s）で冬から春先の乾燥した気候を、もう片方は、「湿度80％」（風速1〜2m／s）で夏の湿度が高い気候を再現しています。

枯れ草にたばこの吸い殻を置くと…

「湿度30％」ではわずか1分ほどで火が広がり、およそ3分後には大きく炎上。

一方で「湿度80％」では、10分以上かかりました。

火災が起きた綾瀬市周辺の11日の最小湿度は33％。乾燥注意報も出ていて、燃えやすい状況だったといいます。

■太平洋側は記録的少雨…乾燥が影響か

藤森涼子・気象予報士は、いま関東地方をはじめ太平洋側は“記録的に雨が少なく乾燥が続いている”と指摘します。

藤森涼子 気象予報士

「この1か月の降水量を確認すると、関東を含む西日本〜東北の太平洋側が、20％以下を示す“茶色一色”となっています。長期間雨が降っていないことがわかります」

特に神奈川県はほとんどが、平年の2％以下。東京都心にいたっては平年のわずか1％の雨量で、ほぼ雨が降っていない状態が続いているのです。

実際に11日、この茶色い“乾燥エリア”で火事が相次ぎました。

■都内でも…木造住宅火災、2遺体見つかる

外壁が焼け落ち、骨組みがむきだしになっていたのは、東京・あきる野市の木造住宅です。2人が遺体で見つかりました。

煙が上がるなか消火活動にあたる多くの消防隊員。

この家には3人が住んでいたとみられ、このうち75歳の息子と、100歳の母親と連絡がついておらず、住宅から見つかった遺体がこの2人とみて、警視庁が身元の確認を進めています。

炎は、目の前にある家にも延焼しました。

延焼した家の家族

「小屋ですね、燃えちゃって。タイヤとか農機具入れていたみたい。全部だめになっちゃった」

さらに…。

延焼した家の家族

「壁も焦げちゃった」

■宮城や愛媛でも火災で死者

宮城県亘理町では木造住宅で火事が起き、焼け跡から1人の遺体が発見されました。

夫婦2人暮らしで、高齢の夫と連絡が取れていないといい、警察が身元の確認を進めています。

愛媛県八幡浜市でも住宅火災が…。

住人の浅井賢治朗さん（93）は「1階のこたつ付近から火が出た」と話していて、その後、1人の遺体が見つかりました。

妻の磯栄さん（90）とみて、警察が確認を進めています。

■12日以降も空気が乾燥 引き続き注意を

全国各地で相次いだ火事。12日以降も警戒が必要です。

藤森涼子・気象予報士

「12日は冬型の気圧配置が強まります。北風が強まってさらに空気も乾燥します。より火災の発生しやすい気象条件となってしまいそうです。暖房器具など火の取り扱いには引き続き注意が必要です」

