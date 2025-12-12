相次ぐ火災で死者も “記録的少雨”冬の乾燥で高まるリスク…湿度の違いで「延焼スピード」に差
11日、東京都や神奈川県では火事が相次ぎ、死者も出ました。関東では記録的に雨が少なく乾燥が続いていますが、過去に消防が行った実験では、湿度の違いによって火が燃え広がるスピードに大きな違いが出ていました。
■工場密集地で…激しい炎と黒煙
11日夜、「news zero」は火事が起きた神奈川県綾瀬市の現場へ─。
岩崎陽アナウンサー
「消防隊員が作業をしているんですが、複数の建物が焼けて黒く焦げているのが確認できます。現在もライトを使って消防隊員が作業しています」
建物は焼け落ち、車は一部が溶けるまでに…。
この工場などが密集するエリアで11日正午ごろ、火事が発生。突如黒煙が上がり、消防隊員の姿が見えなくなるほど周辺に煙が広がりました。
火事を見て通報したという、近くで働く男性は…。
通報した会社員
「爆発音とともに赤い炎が勢いよく上がって、黒煙も上がり始めたので、野焼きではなく火事だと異変に気づいた」
男性が撮影した発生直後の映像には、何度も爆発音が響く様子が映っていました。
■林や9棟の建物に延焼…ケガ人はなし
神奈川県綾瀬市で起きた火事。11日夜、その現場には、ここで働く人たちの姿がありました。
──ここに来たのは何時ごろ？
燃えた現場の会社社長
「午後2時半とか」
──そのときには？
燃えた現場の会社社長
「燃えていて屋根は残っていたけど、だんだん崩れていって」
機械修理業
「機械がダメ。水がかけられて漏電しちゃう。うちは修理業・機械のメンテナンス。機械が動かないと加工ができない」
──影響は大きい？
機械修理業
「大きい」
幸いケガ人や逃げ遅れた人はいませんでした。
火は、午後5時すぎにほぼ消し止められましたが、周辺の林に加え、工場や資材置き場など少なくとも9棟の建物に延焼。警察などが出火原因を詳しく調べています。
通報者の男性は“あっという間に燃え広がった”といいます。
通報した会社員
「おそらく1か月くらい、まともに雨が降ってない。乾燥したのが一番の原因かな。枯れ葉も森の中に落ちている状態。それに燃え広がって火災が広がったのかな」
■実証実験 湿度で“延焼スピード”に差
本格的な冬を迎え、乾燥して火事が起きやすいこの時期。特に気にしてほしいのが「湿度」です。
湿度の違いによる燃え方を検証した実験。片方は「湿度30％」（風速3〜4m／s）で冬から春先の乾燥した気候を、もう片方は、「湿度80％」（風速1〜2m／s）で夏の湿度が高い気候を再現しています。
枯れ草にたばこの吸い殻を置くと…
「湿度30％」ではわずか1分ほどで火が広がり、およそ3分後には大きく炎上。
一方で「湿度80％」では、10分以上かかりました。
火災が起きた綾瀬市周辺の11日の最小湿度は33％。乾燥注意報も出ていて、燃えやすい状況だったといいます。
■太平洋側は記録的少雨…乾燥が影響か
藤森涼子・気象予報士は、いま関東地方をはじめ太平洋側は“記録的に雨が少なく乾燥が続いている”と指摘します。
藤森涼子 気象予報士
「この1か月の降水量を確認すると、関東を含む西日本〜東北の太平洋側が、20％以下を示す“茶色一色”となっています。長期間雨が降っていないことがわかります」
特に神奈川県はほとんどが、平年の2％以下。東京都心にいたっては平年のわずか1％の雨量で、ほぼ雨が降っていない状態が続いているのです。
実際に11日、この茶色い“乾燥エリア”で火事が相次ぎました。
■都内でも…木造住宅火災、2遺体見つかる
外壁が焼け落ち、骨組みがむきだしになっていたのは、東京・あきる野市の木造住宅です。2人が遺体で見つかりました。
煙が上がるなか消火活動にあたる多くの消防隊員。
この家には3人が住んでいたとみられ、このうち75歳の息子と、100歳の母親と連絡がついておらず、住宅から見つかった遺体がこの2人とみて、警視庁が身元の確認を進めています。
炎は、目の前にある家にも延焼しました。
延焼した家の家族
「小屋ですね、燃えちゃって。タイヤとか農機具入れていたみたい。全部だめになっちゃった」
さらに…。
延焼した家の家族
「壁も焦げちゃった」
■宮城や愛媛でも火災で死者
宮城県亘理町では木造住宅で火事が起き、焼け跡から1人の遺体が発見されました。
夫婦2人暮らしで、高齢の夫と連絡が取れていないといい、警察が身元の確認を進めています。
愛媛県八幡浜市でも住宅火災が…。
住人の浅井賢治朗さん（93）は「1階のこたつ付近から火が出た」と話していて、その後、1人の遺体が見つかりました。
妻の磯栄さん（90）とみて、警察が確認を進めています。
■12日以降も空気が乾燥 引き続き注意を
全国各地で相次いだ火事。12日以降も警戒が必要です。
藤森涼子・気象予報士
「12日は冬型の気圧配置が強まります。北風が強まってさらに空気も乾燥します。より火災の発生しやすい気象条件となってしまいそうです。暖房器具など火の取り扱いには引き続き注意が必要です」