ゴールを決めて興奮した選手がシャツを脱ぐセレブレーションをすることは時折見られるが、下のゲームパンツまで脱ぐのは少々レアだ。



あわや放送事故になりかけたのは、10日に行われたイングランド2部のQPR対バーミンガムでのことだ。1-1で迎えた後半アディショナルタイム、QPRの19歳DFキーラン・モーガンが思い切ったミドルシュートから勝ち越し点を記録。



モーガンは上のユニフォームを脱ぎ、サポーターたちのところへ駆け出した。ここまではよくある光景だったが、なぜかモーガンを追いかけてきたMFジョナタン・ヴァランがモーガンの下のパンツをずり下ろしてしまった。



幸い一番下のパンツまで脱げることは無かったために助かったが、あわや放送事故といった場面だったか。



SNS上では「キーランが気付いた時の表情が何とも面白い」、「彼がパンツを履いていて本当に良かった」など、冗談混じりのコメントが寄せられている。





Why has Jon Varane just skegged Kieran Morganpic.twitter.com/aD8rKNxpXj — UpTheRs (@UpTheRs) December 9, 2025