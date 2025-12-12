今季よりクリスティアン・キヴを新指揮官に迎えたインテルは、現在リーグ戦で首位ミランと1ポイント差の3位、チャンピオンズリーグでもリーグフェーズ6位に入るなど、決して悪いスタートではない。



しかし気になるのが強豪との対戦成績だ。9日にはCLのリーグフェーズ第6節でリヴァプールをホームに迎えたが、0-1で敗北。不可解な判定でPKを取られたのは不運だったが、インテルが攻撃面で思うようにチャンスを作れなかったのも事実だ。





その前の第5節ではアトレティコ・マドリードに1-2で競り負けていて、CLでは状態の悪いアヤックス、格下のスラヴィア・プラハ、ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ、カイラトから白星を稼いでいる。強豪と呼べるアトレティコ、リヴァプール相手には連敗だ。国内リーグでは前節FCコモを4-0で粉砕したが、今季はここまでユヴェントスに3-4で打ち負け、昨季王者ナポリには1-3、11月にはミランとのダービーマッチも0-1で落としてしまった。伊『Gazzetta dello Sport』は「ビッグチームと対戦すると小さくなってしまう」と今のインテルを表現していて、セリエAとCLを制するにはライバルとなる強敵相手にも勝たなければならない。今月は19日にスーペルコッパ・イタリアーナの戦いを予定していて、まずは準決勝でボローニャと対戦する。ボローニャも侮れない強敵で、それに勝った場合はナポリVSミランの勝者とのファイナルだ。ここで強豪に勝つ癖をつけておきたいところで、そこがキヴ体制の課題だ。