今年の大晦日も、Snow ManがYouTube生配信ライブを行なう。12月7日に行われた『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』福岡公演の一部生配信の中で、12月31日に『Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 ～リクエスト♡大作戦?!～』を生配信することを発表したのだ。

（関連：Snow Man 目黒蓮はなぜCMで重宝される？ 商品の良さに“説得力”を持たせる力、大森元貴との交流に滲む人柄）

■ファンへ寄り添う気持ち、配信ならではの“Snow Manらしさ”

Snow Manが初めて大晦日のYouTube生配信ライブを行ったのは、2023年のこと。“今をときめくSnow Man”のライブが無料で観られると多くの人が注目し、最大同時接続者数133万人超えを記録した。昨年も大晦日の生配信ライブを行い、今年で3年連続となる。

もはや恒例となったSnow Manの大晦日生配信ライブ。今や、5大ドームツアーやスタジアムライブを開催し、ライブチケットの入手が困難と言われるほどの彼らがなぜYouTubeで生配信ライブを行うのか。改めて考えてみたい。

まずは「ファンと“心の距離”が近いライブができる」という理由を挙げたい。『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』福岡公演の生配信パートで流れた大晦日生配信ライブのダイジェスト映像の中で、「そこまでいいニュースばかりじゃなかった2023年が悲しい年だったなって思ってもらうより、最後の最後の日に特別な年だったんだってポジティブに、前向きに捉えてくれるようなものを届けたい」（ラウール）、「支えてくれているファンのみんなへできることはないかなあ」（佐久間大介）と語っており、ファンに寄り添うために生配信ライブをしている意図がわかる。そう考えると、リアルタイムでコメントができ、メンバーもMCでそれを拾えるYouTubeはうってつけの舞台だろう。

また、「自分たちらしい発信ができる」という点もあるだろう。同じくダイジェスト映像で「ファンの皆さんが喜んでくれる、自分たちを一番好きな人が一番喜ぶものって何かなとか、どの組み合わせが観たいかなとか。そういうことをより考えた」（ラウール）、「ファンの皆さんに楽しんでもらえることに重きを置いている」（阿部亮平）、「構えずにのほほんと観れる時間」（渡辺翔太）とも語られていたが、その結果生まれたのが、“ユニットシャッフルGP”だ。同コーナーは、メンバーを入れ替えてユニット曲をパフォーマンスし、視聴者投票で優勝を決めるというもの。2023年は「360(c)m」をラウール、佐久間、「ガラライキュ！」を岩本照、阿部、目黒蓮、「Gotcha!」を渡辺、宮舘涼太、「Bass Bon」を深澤辰哉、向井康二、2024年は「Hot Flow」を岩本、ラウール、渡辺、阿部、「ガラライキュ！」を目黒、宮舘、佐久間、「GLITCH」を深澤、向井がパフォーマンスした。真面目にパフォーマンスするチームもあれば、コントっぽくパフォーマンスするチームもあり、個性豊かなメンバーが揃うSnow Manらしさが伝わってくる。こういったコーナーができるのも配信ならでは。Snow Manらしい緩急を詰め込むことができるというわけだ。

■YouTube生配信によって“今のSnow Man”を観てもらえるきっかけに

「新しいファンの獲得に繋がりやすい」という点も挙げておきたい。実際、ダイジェスト映像でも「YouTubeでやるのに意味があるのかなという。俺らを知ってくれるきっかけだね」（向井）、「いろんな人たちに観てもらいたいっていうのもあるし、今のSnow Manはこうだぞっていうのを観てもらうきっかけにもなったらいいな」（深澤）と語られていた。YouTube配信をすることで誰でも観ることができ、普段彼らのライブに行かない人にもステージを届けることができる。そして、さまざまな工夫が凝らされたライブを観れば、Snow Manの良さが伝わるはず。結果、ファンを増やすことにも繋がっていると言えそうだ。

さまざまな想いを込めて行われる大晦日の生配信ライブ。今年は『リクエスト♡大作戦』という副題があるため、より視聴者密着型のライブになるのではないだろうか。昨年も、視聴者アンケートを実施して「D.D.」を新年一発目にパフォーマンスすることをその場で決定する視聴者参加型コーナーがあった。今年はどんな企画やパフォーマンスがあるのだろうか。今から楽しみだ。

（文=リアルサウンド編集部）