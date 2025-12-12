今日12日は、強い冬型の気圧配置となり、北海道と東北の日本海側を中心に雪でふぶくでしょう。大雪やふぶき、吹き溜まりによる交通障害に十分にご注意ください。北陸も雪や雨が降るでしょう。近畿北部や山陰も昼頃まで雨や雪が降りそうです。関東から九州にかけての太平洋側はおおむね晴れますが、北よりの風が冷たいでしょう。

北海道や東北は大雪やふぶきに注意、警戒を

今日12日は冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。北海道から東北の日本海側にかけて、広い範囲で雪が降るでしょう。ふぶく所がありそうです。大雪やふぶき、吹きだまりによる交通障害に十分注意してください。北海道から東北の太平洋側にも北西の強い風が吹き、雪雲の流れ込む所があるでしょう。暴風雪による交通への影響に注意、警戒して下さい。北陸も断続的に雪が降り、風が強まるでしょう。特に沿岸部では高波に注意、警戒をしてください。近畿北部や山陰は昼頃まで雨や雪が降るでしょう。関東から九州にかけての太平洋側はおおむね晴れる見込みです。沖縄は雲が多く、にわか雨の所がありそうです。

最高気温は昨日11日より大幅ダウン

今日12日の最高気温は、全国的に昨日11日より低くなるでしょう。平年も下回り、北海道や東北、北陸を中心に真冬並みの寒さになりそうです。関東や東海、近畿などでも10℃くらいの予想で、晴れていても北よりの風も吹いて一層寒く感じられそうです。昨日11日とは体感がガラッと変わりますので、お出かけの際の服装にご注意ください。