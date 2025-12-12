来季から投手コーチ兼任となるオリックス・平野佳寿投手（41）が大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸1億6500万円から1億1000万円ダウンの5500万円＋出来高払い（金額は推定）でサインした。

減額制限（1億円以下は25％）を大幅に超える減俸となったが、「全然何も活躍していなかったので、そういうものになる。結構いただいていた方なので、甘んじて受けること」と受け止めた。加えて、選手として出来高の条件がつけられ「これぐらい投げてくれたら…ってのを提案してもらったので。モチベーションも上がりますし、うれしいですね」と、改めてコーチだけではなく、選手としての躍動にも意識を向けるきっかけとなった。

「来季は少しでも選手として貢献できるように。今年は何も貢献できなかったですけど、来年はありがたいことにコーチって役割も与えてもらえた。選手がダメだったからと言うと良くないですけど、そういうときでもコーチでばん回できるチャンスがあると考え方を変えて。両方（選手、コーチ）の役割ができたらいいですけど、無理だとしてもどっちかでも貢献したい」

来季がプロ21年目。日米通算850試合に登板し、65勝258セーブを積み上げてきたレジェンド右腕には、まだマウンドの上で示せるものがある。 （阪井 日向）