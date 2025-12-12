¹Åç¡¦²ñÂôÍã¡¡µåÃÄÊá¼êºÇÄ¹20Ç¯ÌÜ¤Ø¡ÈÅÁ¾µ¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤ë!¡¡·Ð¸³¤ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¡Ö¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×
¡¡¹Åç¡¦²ñÂôÍãÊá¼ê¡Ê37¡Ë¤¬11Æü¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸º³ÛÀ©¸Â¡Ê1²¯±ß°Ê²¼¤Ï25¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë3000Ëü±ß¸º¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢µåÃÄÊá¼êºÇÄ¹¤Î20Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡1»þ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿²ñÂô¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¸º³ÛÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤ëº£µ¨Ç¯Êð¤«¤é37¡¦5¡ó¸º¤Î¶â³ÛÄó¼¨¤â¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊµåÃÄ¤È¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥«¡¼¥×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µå³¦¤Î¤³¤È¤ÎÏÃ¤â¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«20Ç¯¤â¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡µåÃÄÊá¼ê¤Ç¤ÏÁÒµÁÏÂ¡Ê¸½2·³¥Á¡¼¥Õ·ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢ÀÐ¸¶·Ä¹¬¡Ê¸½¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢ÇòÉÍÍµÂÀ¡Ê¸½¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë¤ÎºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£µ¨¤Ï24»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦116¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¡£12Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇ¾¯¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥×¥ì¡¼°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµåÃÄ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤¿¡¢21Ç¯12·î¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¿Ï«ÁÈ¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¤òº£·î¤ÇÂàÇ¤¡£¸ª½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÅÁ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤À¤È¸À¤¦¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê²ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÍèÇ¯¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌò³ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¡Ê¸À¤¦¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾¾»³¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ï½©»³¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¼¨¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡Ö¡Êº£µ¨¤â¡Ë²¿¤«º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»È¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÂÎ¡¢Åê¼ê¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤âºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤â¡ÖÆüËÜ°ì¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·Ê¿§¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ÀáÌÜ¤Î20Ç¯ÌÜ¤òºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤ò´ü¤¹¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë