◆ソフトバンク優勝旅行 10日（日本時間11日）ホノルル

【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの上沢直之投手（31）が、自身初のタイトルとなる最多奪三振獲得を目標に掲げた。今季は後半戦からはフォークを改良したこともあり、奪三振が一気に増加。打たせてとる投手から、どんな形でもアウトを取れる投手に進化へ―。「そういうタイトルが見えてくるような投球がシーズンを通してできれば、チームに貢献できていると思う。目指せていけたら」と覚悟を口にした。

ソフトバンク加入1年目で、チーム3位タイ、自己最多タイの12勝をマーク。先発陣の柱として期待通りの活躍を見せた。特に後半戦は申し分ない投球を見せた。9試合に登板し、6勝無敗。白星を重ねると同時に、これまでのキャリアから大きく伸ばした数字が奪三振だ。

後半戦は57回で60奪三振（奪三振率9・47）と、イニングを上回るペースで三振の山を築いた。前半戦は87回⅔で55奪三振（奪三振率5・65）で大幅な増加となった。上沢は「試合を通して四つ、五つぐらいしか取れなかったのが、イニングと同じぐらい取れるようになった」とうなずく。

NPB通算の奪三振率は7・33。「三振とかは無縁、多くとることはないかなと思っていた」と多彩な変化球で打たせてとるスタイルの投球が持ち味の上沢に生じた変化。その要因はフォークの改良だ。杉山一樹や藤井皓哉のような落差の大きい球を目指し、握りから変えたことが奏功。空振りが増加しただけでなく、直球など「ほかのボールもよく見えるようになってきたのかな」と相乗効果があったと振り返る。

打たせるスタイルは継続する。「基本的には球数かからない方がいいかなって思ってやっている」。早いカウントで勝負し、追い込めば全力で三振を奪いにいく。新たなスタイルの確立を目指している。

自身初の優勝旅行となったハワイでも、早朝からウエートトレーニングを行うなど、完全な休暇期間にするつもりはない。「タイトルを取れる人は限られている。野球選手をやっていたら、タイトルを取りたいなっていうのはある」。プロ15年目を迎える2026年は、新たな勲章を手にするつもりだ。