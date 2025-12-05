巨人の育成・中田歩夢内野手（２１）が１１日、最大震度６強の地震被害を受けた故郷・青森への恩返しへ、早期の支配下復帰を目標に掲げた。来年６月３０日には青森でヤクルト戦が開催される。実家は大きな被害はなかったというが、テレビ報道を見て心を痛め「来年地元で１軍の試合があるのでなんとかそこに出たい」と強く決意した。

地元で雄姿を見せて少しでも明るい話題を届けたい。「ずっと地元で育って、いろいろな人に支えてもらった故郷。１軍選手として帰るのは、地元の人にも勇気や元気を与えられるのかなって思います」。弘前市出身で、東奥義塾から２２年ドラフトで育成４位で巨人に入団。昨季は３月に支配下登録を勝ち取ったが、１軍デビューを果たせず、再び育成契約に。今季は３月に右第４指末節骨骨折でリハビリも経験した。それでも「ファームでは（坂本）勇人さんに助言をもらってトレーニングから打撃につなげる動きを意識しています」と心は折れていない。

支配下復帰へオフも鍛錬は続く。「昔の地元の監督、コーチもよく連絡をくださる。そういう方たちをなんとか（１軍に）行って喜ばせたい」。地元で大歓声を浴びる日をイメージしながらひたすら、バットを振る。（水上 智恵）