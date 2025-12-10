ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は６７１ドル高 ナスダックは下げ渋るもマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間15:17）（日本時間05:17）
ダウ平均 48729.56（+671.81 +1.40%）
ナスダック 23584.09（-70.06 -0.30%）
CME日経平均先物 51025（大証終比：+825 +1.65%）
欧州株式11日終値
英FT100 9703.16（+47.63 +0.49%）
独DAX 24294.61（+164.47 +0.68%）
仏CAC40 8085.76（+63.07 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.530（-0.008）
10年債 4.145（-0.002）
30年債 4.793（+0.006）
期待インフレ率 2.262（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.008）
英 国 4.484（-0.022）
カナダ 3.424（+0.004）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.73（-0.73 -1.25%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4300.00（+75.30 +1.78%）
ビットコイン（ドル）
91374.13（-1021.97 -1.11%）
（円建・参考値）
1422万2383円（-159070 -1.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48729.56（+671.81 +1.40%）
ナスダック 23584.09（-70.06 -0.30%）
CME日経平均先物 51025（大証終比：+825 +1.65%）
欧州株式11日終値
英FT100 9703.16（+47.63 +0.49%）
独DAX 24294.61（+164.47 +0.68%）
仏CAC40 8085.76（+63.07 +0.79%）
米国債利回り
2年債 3.530（-0.008）
10年債 4.145（-0.002）
30年債 4.793（+0.006）
期待インフレ率 2.262（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.843（-0.008）
英 国 4.484（-0.022）
カナダ 3.424（+0.004）
豪 州 4.721（-0.089）
日 本 1.923（-0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.73（-0.73 -1.25%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4300.00（+75.30 +1.78%）
ビットコイン（ドル）
91374.13（-1021.97 -1.11%）
（円建・参考値）
1422万2383円（-159070 -1.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ