NY株式11日（NY時間15:17）（日本時間05:17）
ダウ平均　　　48729.56（+671.81　+1.40%）
ナスダック　　　23584.09（-70.06　-0.30%）
CME日経平均先物　51025（大証終比：+825　+1.65%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9703.16（+47.63　+0.49%）
独DAX　 24294.61（+164.47　+0.68%）
仏CAC40　 8085.76（+63.07　+0.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.530（-0.008）
10年債　 　4.145（-0.002）
30年債　 　4.793（+0.006）
期待インフレ率　 　2.262（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（-0.008）
英　国　　4.484（-0.022）
カナダ　　3.424（+0.004）
豪　州　　4.721（-0.089）
日　本　　1.923（-0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.73（-0.73　-1.25%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4300.00（+75.30　+1.78%）

ビットコイン（ドル）
91374.13（-1021.97　-1.11%）
（円建・参考値）
1422万2383円（-159070　-1.11%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ