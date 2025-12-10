2026年1月8日より放送がスタートする松嶋菜々子主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の追加キャストとして、大地真央の出演が発表された。

参考：戸次重幸、『おコメの女』出演決定 松嶋菜々子にコンプレックスを持つ“嫌な上司”役に

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。松嶋がテレビ朝日系連続ドラマ初主演を務める。

東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は“税務調査最後の砦”で、“料”の米偏を取って「コメ」と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんな「コメ」の中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」＝通称「ザッコク」。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。

佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、戸次重幸に続いて出演が発表された大地が演じるのは、元国税調査官で、正子（松嶋菜々子）の上司だったこともある飯島作久子。かつては、どんな裏金も見つけ出す“ガサ入れの魔女”として恐れられていたが、ある事案で大きなトラウマを抱えることになり、税務署へ異動。現在は、高齢者の申告相談を受けるなど穏やかな日々を送っていたところ、正子に引き抜かれて「ザッコク」へ。今後も穏やかな生活を続けたいと考えているため、調査にも及び腰だが、正子たちと現場に出るうちに少しずつ前向きな気持ちになっていき……。

本作に出演するにあたり、「《コメ》《ザッコク》という部署に着眼点を置いた脚本がとても面白い」と語った大地は、「面白いテーマですし、皆さんに興味深く、楽しんで見ていただける作品だと思います」と笑顔。さらに、自身が演じる作久子についても「トラウマを引きずっている作久子が、前を向いて歩き出す姿を人間味豊かに演じたい」と意気込みを語った。

また、そんな作久子が前を向くきっかけとなるのは、主演の松嶋演じる元部下・正子との再会。大地は「個性豊かな人たちが集まった《ザッコク》で、その中心となる正子さんと作久子がどういう風に絡んで、どんな化学反応を起こすのかが楽しみ」と意気込みを語っている。

あわせて公開されたビジュアルでは、大地がおかっぱヘアを披露している。

【大地真央（飯島作久子役）コメント】お話をいただいて、《コメ》や《ザッコク》という部署に着眼点を置いた脚本がすごく面白いなと思いました。私が演じる作久子は、正子の元上司で、過去に携わった事案のトラウマを引きずっています。その後、税務署で働いていたんですが、正子に招集されて“また一歩前に進んでいこう”という思いになるんです。それぞれの人間ドラマが描かれていく中で、私は前を向いてグングンと歩き出す作久子の姿を人間味豊かに演じたいと思っています。一度は一線から引いた作久子が再び前を向く姿を見て、視聴者の皆さんを勇気づけられたらうれしいです。個性豊かな人たちが集まった《ザッコク》で、その中心となる正子さんと作久子がどんな風に絡んで、どんな化学反応を起こすのか、私も本当に楽しみです。面白いテーマですし、皆さんに興味深く、楽しんで見ていただける作品だと思います。ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）