FCSBvsフェイエノールト スタメン発表
[12.11 ELリーグフェーズ第6節](アレーナ・ナツィオナラ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ステアウア・ブカレスト]
先発
GK 32 Ș. Târnovanu
DF 16 M. Lixandru
DF 28 A. Pantea
DF 30 S. Ngezana
DF 33 R. Radunović
MF 8 A. Șut
MF 10 F. Tănase
MF 31 ユーリ・チソッティ
MF 37 O. Popescu
MF 42 B. Alhassan
FW 93 ママドゥ ティアム
控え
GK 34 M. Udrea
GK 38 ルカーシュ・ジマ
DF 2 V. Crețu
DF 4 ダニエル・グラオヴァク
DF 21 ブラド・キリケシュ
MF 18 M. Edjouma
MF 22 M. Toma
FW 20 D. Politic
監督
Ilias Charalampous
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 16 レオ・ザウアー
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 17 キャスパー・テングステット
控え
GK 1 ユスティン・バイロウ
GK 39 リアム・ボシン
DF 15 ジョーダン・ボス
MF 47 タイス・クラーイエベルト
FW 9 上田綺世
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
FW 36 ジェイデン・スロリー
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
