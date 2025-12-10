[12.11 ELリーグフェーズ第6節](アレーナ・ナツィオナラ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ステアウア・ブカレスト]

先発

GK 32 Ș. Târnovanu

DF 16 M. Lixandru

DF 28 A. Pantea

DF 30 S. Ngezana

DF 33 R. Radunović

MF 8 A. Șut

MF 10 F. Tănase

MF 31 ユーリ・チソッティ

MF 37 O. Popescu

MF 42 B. Alhassan

FW 93 ママドゥ ティアム

控え

GK 34 M. Udrea

GK 38 ルカーシュ・ジマ

DF 2 V. Crețu

DF 4 ダニエル・グラオヴァク

DF 21 ブラド・キリケシュ

MF 18 M. Edjouma

MF 22 M. Toma

FW 20 D. Politic

監督

Ilias Charalampous

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 5 ハイス・スマル

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 16 レオ・ザウアー

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 17 キャスパー・テングステット

控え

GK 1 ユスティン・バイロウ

GK 39 リアム・ボシン

DF 15 ジョーダン・ボス

MF 47 タイス・クラーイエベルト

FW 9 上田綺世

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

FW 36 ジェイデン・スロリー

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります