ビームス プラスが旗艦店を大阪にオープン　ループウィラーとのコラボアイテム発売

「ビームス プラス（BEAMS PLUS）」が、国内3店舗目となる旗艦店「ビームス プラス 大阪」を12月12日にオープンする。

「ビームス プラス 大阪」は、ビームス プラスのアイテムを最大規模で展開するとともに、さまざまなブランドと企画したコラボレーションアイテムを揃える店舗。ブランドが掲げる「アイビー・ワーク・ミリタリー・スポーツ」の4カテゴリーのスタイルを表現した数多くのトルソーを展示し、異なるカテゴリーを融合させたコーディネートや世界観を提案する。



オープンを記念して、ビームス プラスと親交の深いブランドとのコラボアイテムを発売。「ジョングラッコー（JOHN GLUCKOW）との「Beer Jacket」（5万2500円）や「ウエアハウス（WAREHOUSE）とのUSA SWEAT（2万6400円）とNONPAREIL BLOUSE USED（5万2250円）、「ループウィラー（LOOPWHEELER）」との「100年起毛 SWEAT MOCK NECK」（3万6300円）などを用意する。



これに加え、スペシャルコンセプトブックやステッカー、「パーム グラフィックス（PALM GRAPHICS）」ディレクターの豊田弘治とコラボしたマグカップ（購入者限定）などのノベルティも揃える。

◼️BEAMS PLUS OSAKA

オープン日：2025年12月12日（金）

所在地：大阪府大阪市中央区南船場4-6-6 1階

