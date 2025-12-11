BTS・ジョングクがシャネル フレグランス＆ビューティのグローバル アンバサダーに就任

BTSのジョングク（JUNG KOOK）が、「シャネル（CHANEL）」フレグランス＆ビューティのグローバル アンバサダーに就任した。

ジョングクは、1997年韓国・釜山生まれ。BTSの最年少メンバーとして2013年にデビューし、グループ活動と並行してソロ歌手としても活動している。2023年には初のソロシングル「Seven （feat. Latto）」をリリース。同曲がBillboard Hot 100とSpotifyの「Top Song Global」チャートで1位を獲得するなど、記録的な活躍を見せている。

今回の就任は、アーティスト活動を通じて既存の枠組みに挑戦するジョングクの姿が、変革と現代性を核とするシャネルの価値観と合致したことで実現。同氏が日頃から同ブランドの製品を愛用していたことも、パートナーシップを後押ししたという。ジョングクは就任に際して「私にとってシャネルは、タイムレスなヘリテージを大切にしながら現代に合わせて自らを変革していく、まさに先駆者といえるメゾンです。私もひとりのアーティストとして、自分らしいスタイルを貫きながら新たな挑戦を恐れずにいたいと思っています。そのため、シャネル フレグランス＆ビューティとのパートナーシップは私にとって非常に意味のあるものです」とコメントしている。

シャネル フレグランス＆ビューティのグローバル クリエイティブ リソース ディレクターであるトマ デュ=プレ=ドゥ=サン=モージ（Thomas du Pré de Saint Maur）は「私はかねてより、彼の卓越した才能、音楽的なキャリア、彼らしさが際立つ自己表現、そして大胆なクリエイティビティに感銘を受けておりました。メゾンの真髄をそのまま体現する存在です。彼は新世代のインスピレ−ションとなり、どんな場所でも情熱と創造性をもたらします。今後のコラボレーションがとても楽しみです」と期待を寄せた。