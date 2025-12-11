ハイク × ビオトープから新作ダウンジャケット登場　丈夫さと軽さを両立

「ビオトープ（BIOTOP）」が、「ハイク（HYKE）」との別注企画「ハイク フォー ビオトープ（HYKE for BIOTOP）」の新作「HYKE for BIOTOP PERTEX®️ DOWN JACKET EX」を12月13日に発売する。ビオトープの公式オンラインストアのほか、ビオトープの白金台店、大阪店、福岡店、神戸店の4店舗で取り扱う。価格は12万1000円。

【画像をもっと見る】

新作は、ハイクのインラインでも人気のある「PERTEX®️ DOWN JACKET」をベースに、カラーを上品なグレーにアップデート。1970〜1980年代のダウンジャケットからインスピレーションを受けながらも、表地のマットな質感で現代的に落とし込んだ。裾のドローコードで、シルエットに変化をつけられる点も特徴で、表地のPERTEX®️ SHEILDが防風性・耐久性と軽さの両立を実現。裏地にはPERTEX®️ QUANTUMを採用することで、滑らかな肌触りと快適な着心地を生み出した。中綿にはダウン80％フェザー20％を使用し、水濡れにも強く、高い防寒性も備える。

◾️BIOTOP：公式オンラインサイト