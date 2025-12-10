タレントの藤田ニコル（27）が11日、第1子を妊娠したことを発表した。夫で俳優の稲葉友（32）と直筆の連名で、それぞれのインスタグラムで報告。「このたび、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれてきてくれることを願う日々です」と喜びを伝えた。

2人は約3年間の交際を経て、23年8月4日に結婚したことを発表。当時「一粒万倍日」と「天赦日」、「大安」が重なった日だったことから“最強開運日婚”と話題になっていた。

この時、藤田は25歳。10代のころから自身の母の結婚時期を理想として「25歳で結婚したい」としており、それをかなえた。さらに結婚後には「27歳でママになりたい」と公言。27歳での妊娠発表となり、理想通りの人生プランを進んでいる。

今年は約7年半務めた女性誌「ViVi」の専属モデルを卒業するなど、仕事面で新たなステップを踏み出した1年でもあった。今月4日、日本遊技機工業組合の新CM発表会に出席した際には「いろんなお仕事に挑戦する機会が増えている」と振り返り、来年は「確変が続けられるように違う一面を出せたらいいなと思います」と抱負を語っていた。ママとしての幸せな笑顔をたくさん見せてくれそうだ。