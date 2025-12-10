◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選第6日 日本6-5ノルウェー（2025年12月10日 カナダ・ケロウナ）

女子のプレーオフが行われ、日本代表のフォルティウスが6―5でノルウェーを下し、ミラノ・コルティナ五輪出場を決めた。

フォルティウスの近江谷と小野寺は2度目の五輪出場を決めた。36歳のリード近江谷は「チーム青森」のメンバーだった10年バンクーバー大会以来16年ぶりで「今もカーリングができていることが幸せ。フレッシュな気持ちで挑みたい」とかみしめた。

サードの小野寺は14年ソチ五輪に北海道銀行の一員で出場。ソチではインフルエンザで一時戦列を離れる悔しさも味わった。この最終予選では腰痛を抱えながら奮闘し「幸せな気持ちでいっぱい。最高のチームで五輪に行ける。日本中のカーラーの思いを感じてプレーしたい」と責任感を口にした。

▼小谷優奈（セカンド） 勝って安心したというのが正直な気持ち。やっとチームの目標である五輪金メダルに挑戦する立場になれた。目標をかなえる。

▼小林未奈（リザーブ） どきどきしていたが、みんなが全力でプレーしているのを見て感動した。（五輪出場を決め）ありがとうの気持ちが爆発した。