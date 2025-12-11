『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

撮影会場は、群馬県高崎市のGメッセ群馬で開催された「群馬パーツショー 2025」。



このイベントは、全国から約90社以上のパーツメーカーが集結し、展示・即売、デモカー、アウトドア系ギアやファミリー向け体験コンテンツも充実しているのが特徴で、「クルマにそこまで詳しくなくても楽しめる」ようになっています。

それでは「群馬パーツショー 2025」に来場していた各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Tony._.403

年齢：40代

車両名：トヨタ・ハイラックス

型式：GUN125

主な使用シーン：レジャー、ドライブ

年式：2018年

所有歴：5年

総走行距離：41000km

年間走行距離：3000㎞以上5000㎞未満

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入するに至った理由、その際に購入車両の候補として考えていた車両は？ 最終的に購入を決めたポイントは？

カッコよさと他に走ってるのを見ない希少性が決め手。他に ハイエースも候補として考えていたが、嫁の「これ良いね！」の一言で購入が決まった。と当時を語る。ゆったりした室内空間のハイエースは奥様に却下されたとのこと。試乗をした時にご家族の賛同を得られて購入が決まった。

現在の愛車の一つ前に乗っていた車両は？

10系のアルファード。家族が増えたからという理由だったが、後に乗車定員の少ないハイラックスになるというのが興味深い。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

ただ走ってる時。

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

子供がカスタムしているハイラックスを見て「あれ付いてたらカッコいいね！」「これつけたら？」等々と言ってくれたことが、カスタム魂に火をつけてくれたようだ。

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

「見た目がゴツさ」と一言で表現してくれた。



お気に入りのカスタムポイントはここ！

外装

アーティシャンスピリッツのオーバーフェンダー。

リアのディズニーキャラクターは奥様やお子様ではなく、ご本人が「アタスです」とのこと。

TRDのパーツは購入時から付いていたもの。

内装

ピンクのレカロシート

足まわり

あまり見ないKONIショック。

フロントを約３インチアップさせ、リアはエアタンクでアップさせている。

エンジン関連

エンジン自体はノーマル。

シュノーケル。

周囲から反応の大きかったカスタムポイント

特になし。

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

タイヤを大きくしたい。だが、走り屋世代なので運動性能も欲しいのでどうしようかと検討中。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

好きな理由、オススメしたい理由。

今はなきTRD。 純正クオリティが良い。というのは取材陣も納得のご意見。

群馬パーツショー2025

Gメッセ群馬に90社超のパーツメーカーが集結、最新カスタムと遊びの提案が盛りだくさん

群馬県高崎市の「Gメッセ群馬」にて開催された群馬パーツショー2025（通称GPS）。今年も全国から多数の来場者が集まり、クルマ好きにとっての“お祭り”のような3日間となった。

展示・即売を行うパーツメーカーは過去最多となる90社超。会場内はデモカー、パーツ、グッズ、アウトドア用品など多彩なコンテンツで埋め尽くされ、来場者たちは気になる製品に直接触れたり、メーカー担当者に話を聞いたりしながら、思い思いのクルマの楽しみ方を見つけていた。