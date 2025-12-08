JRAは11日、25年の中央競馬を締めくくるグランプリ「第70回有馬記念」（28日、中山）のファン投票最終結果を発表した。堂々の1位に輝いたのは、昨年に続く連覇が懸かるレガレイラ（牝4＝木村）。獲得した61万2771票は、昨年のドウデュースの47万8415票を更新する歴代最多の得票数となった。

管理する木村師は「投票にご参加いただきました全てのファンの皆さまに、関係者の一人として改めて御礼申し上げます。その中でもレガレイラが史上最多の得票を頂けたということで管理調教師として重ねてお礼申し上げます。既に入厩しており、レースまでファンお一人お一人の気持ちに沿うべく、我々も努めていきたいと思います」とコメントした。

有馬記念連覇ならシンボリクリスエス（02＆03年）以来、22年ぶり5頭目。昨年の有馬記念から前走のエリザベス女王杯（1着）まで手綱を取った戸崎が今回はダノンデサイルに乗るため、昨年のエリザベス女王杯（5着）以来のコンビ復活となるルメールは「たくさんのレジェンドホースたちが優勝してきて日本人にとって特別なレース。ハーツクライで日本のG1を初めて勝てた自分にとっても特別なレースですね。大きなチャンスがあると思うしレースが凄く楽しみです」と力強く好勝負を誓った。