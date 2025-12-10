【なだれ注意報】福島県・檜枝岐村、只見町、南会津町に発表（雪崩注意報） 12日05:19時点
気象台は、午前5時19分に、なだれ注意報を檜枝岐村、只見町、南会津町に発表しました。
福島県の海上では、12日朝まで暴風雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■相馬市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■南相馬市
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■只見町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■南会津町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■広野町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■楢葉町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■富岡町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■大熊町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■双葉町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■浪江町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■新地町
□暴風雪警報
12日朝にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s