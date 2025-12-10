TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前5時19分に、なだれ注意報を檜枝岐村、只見町、南会津町に発表しました。

福島県の海上では、12日朝まで暴風雪に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■相馬市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■南相馬市
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■檜枝岐村
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■只見町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■南会津町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■広野町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■楢葉町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■富岡町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■大熊町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■双葉町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■浪江町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■新地町
□暴風雪警報
　12日朝にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s