Ｊリーグは１１日、横浜アリーナで年間表彰式「Ｊリーグ・アウォーズ」を開催し、鹿島の９年ぶり９度目のＪ１優勝に貢献したＧＫ早川友基（２６）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）に初めて輝いた。ＧＫの受賞は２０１０年の楢崎正剛（名古屋）以来、１５年ぶり２人目。鹿島の選手としては０９年の小笠原満男以来、４人目。ベストイレブンには鹿島から早川とＤＦ植田直通（３１）、２１ゴールで得点王になったＦＷレオセアラ（３０）の最多３人が選ばれた。２位の柏からＤＦ古賀太陽（２７）とＭＦ小泉佳穂（２９）が入り、町田のＦＷ相馬勇紀（２８）や広島のＭＦ田中聡（２３）も名を連ねた。

ＭＶＰ発表で自身の名前が告げられた早川は、口を真一文字に結んだままだった。「ちょっと泣きそうになった」。ＧＫとしては楢崎以来、１５年ぶりのＭＶＰ獲得となり「自分が受賞したことで、小さい子が“ＧＫをやりたいな、早川選手みたいになりたい”と思ってもらえる選手になれれば」と新たな使命感を燃やした。

鹿島の絶対的守護神としてリーグ戦全試合出場。月間ベストセーブ賞を４度受賞するなど、リーグ２番目に少ない３１失点を誇った守備陣で絶大な存在感を放った。「シュートを止めることはゴールと同等の魅力がある」。信念を遂行し、９年ぶりのリーグ優勝の立役者となった。

今でこそ１８７センチと高身長だが、横浜Ｍの下部組織時は身長が足りずユース昇格を見送られた過去もあった。「他で勝つしかない」とキャッチング、ステップワークを反復練習。「いい意味で」厳しい両親による食事、生活面でのサポートもあり大きく成長した。

初の日本代表入りも果たし、飛躍の１年に。表彰式ではサプライズで森保一監督から祝福のメッセージを送られた。代表では鈴木彩艶（パルマ）ら強力なライバルがいるが、Ｗ杯でのレギュラー奪取へ青写真を描く。「選ばれて出場して優勝する目標に向かっていきたい」。鹿島の守護神から日本の守護神へ−より高みを目指していく。

◇早川 友基（はやかわ・ともき）１９９９年３月３日、神奈川県出身。６歳からサッカーを始める。横浜Ｍの下部組織から桐蔭学園高、明大を経て２１年に鹿島に加入。２２年９月の鳥栖戦でリーグ戦デビュー。２３年からレギュラーに定着し、２４年はリーグ戦全試合に出場。今季も開幕から安定したプレーを続け、７月に日本代表初招集。東アジアＥ−１選手権の中国戦にフル出場し無失点で、代表デビューを果たした。１８７センチ、８１キロ。好きな食べ物は焼き肉。