Ｊリーグは１１日、横浜アリーナで年間表彰式「Ｊリーグ・アウォーズ」を開催し、鹿島の９年ぶり９度目のＪ１優勝に貢献したＧＫ早川友基（２６）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）に初めて輝いた。ＧＫの受賞は２０１０年の楢崎正剛（名古屋）以来、１５年ぶり２人目。鹿島の選手としては０９年の小笠原満男以来、４人目。ベストイレブンには鹿島から早川とＤＦ植田直通（３１）、２１ゴールで得点王になったＦＷレオセアラ（３０）の最多３人が選ばれた。

２１ゴールで得点王に輝いた鹿島ＦＷレオセアラは最優秀ゴール賞も受賞。ベストイレブンも含めて受賞ラッシュとなった。「チームとしてタイトルを取るために日々努力をして、チームメートと切磋琢磨（せっさたくま）したことによって、もたらされたタイトル。自分だけで取れた賞ではない」と周囲へ感謝した。

ベストゴールは７月２０日の柏戦（メルスタ）でのもの。ＭＦ舩橋が相手ボールをカットすると、迷うことなく右足を振り抜き、約４０メートルのロングシュートを決めた。これが先制点となり、３−２で勝利。最終的に柏とは勝ち点１差だっただけに、優勝に大きく貢献するゴールだった。

Ｃ大阪から今季加入して３４試合２１得点。「得点は毎日の積み重ね」と話す鹿島のエース。Ｊ１・５季目で通算７５得点となり、大台の１００得点も見えてきた。