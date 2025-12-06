「ゴルフ・のじぎくオープン・最終日」(１１日、ＡＢＣＧＣ＝パー７２)

安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝が、通算７アンダーで並んだ中山三奈（３５）＝東広野ＧＣ＝と６ホールに及ぶプレーオフを制し、大会初の２連覇を果たした（大会２勝は過去に奥田靖己が達成）。ベストアマチュアには、通算３アンダー（ハンディキャップ９）の成田美知が輝いた。

“憧れの先輩”に強さを見せつけた。中山と３打差でスタートした安田は、前半で１打伸ばすと、１１番からの３連続バーディーで逆転した。さらに１５番パー５は、残り２２０ヤードの２打目をスプーンで転がし上げ、５メートルを沈めてイーグル。この時点で中山に３打差をつけた。

その後、安田が１打落とし、中山も再び伸ばして、ともに通算７アンダーで並んだ。プレーオフは１８番パー５で行われ、最初の２ホールはともにパー。ここでカップを切り直し、続く２ホールはともにボギーとパーで決着がつかず。さらにカップを切り直して迎えた５ホール目もパーで分けて、６ホール目に向かった。

安田はティーショットをバンカーに入れたが「その前にもバンカーからうまく打てたから」と、慌てることなく２打目をフェアウエーに置き、３打目はグリーン右下４メートル。これを先に沈め、中山は上からの２メートルがわずかにそれて、決着となった。

坂田塾神戸校、滝川第二高卒と共通点の多い２人。「（中山は）神戸校で初めてのプロで、みんなの憧れでした。サインをもらいましたね」と安田。「そんな方と、いい戦いができてうれしい」と振り返った。来年、２０回記念大会は広野ＧＣで開催される。「出たいな」と、静かに３連覇を見据えた。