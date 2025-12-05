ロッテは１１日、東京都新宿区のロッテ本社で新人選手発表会を行い、ドラフトで指名した１０選手を紹介した。ドラフト１位の石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝は目標を１７０キロに設定。５年以内に達成したいとし、世界最速クラスの剛速球で球界を仰天させることを誓った。

発売４０周年を迎えた「ビックリマンチョコ」にあやかって、「どんな選手になってビックリさせたいか」という質問コーナー。石垣元はボードに「１７０キロ」と力強く書き入れた。「日本人で１７０キロを投げた投手はいない。日本中をビックリさせたい」と誓った。

現在、ギネス世界記録に認定されているＭＬＢの最速はチャップマン（レッドソックス）がレッズ時代の２０１０年に記録した１７０・３キロ。石垣元の最速は１５８キロだが、１７０キロは「５年以内には出したい」と設定。「しっかりと体を作りながら投げていったらいけると思います」と目標に掲げた。

同席したサブロー監督は新人選手全員に“初指令”を下した。キャンプインまでに「メシを食ってほしい。体が大きくなるところから始まるのでとにかく食って食ってほしい」と増量を求めた。

体作りは石垣元も求めるところ。「ご飯は丼２杯を食べるようにしています」とすでに実践中で、「カレーだったらいくらでもいける。飲み物です」と豪語する。現在は体重７８キロだが「（入寮までに）８０キロは維持していきたい」。世界最速級の１７０キロへの第一歩は、すでに踏み出している。

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日生まれ、北海道出身。１８０センチ、７８キロ。右投げ両打ちの投手。健大高崎２年のセンバツで優勝。以後２年夏、３年春夏と４大会続けて甲子園へ出場。最速１５８キロの直球に加え、カットボールやフォークボールも一級品。