午（うま）年の来季――カギを握るのは、“馬”かもしれない。阪神・石井が11日、大阪市内でABCラジオ「ぺこぱのまるスポ」の収録に参加。オフは大好きな競馬で分析力にも磨きをかけ、「ミスターゼロ」を継続させる。

「分析はやっていて自分的に楽しいんじゃないですか。ハマるというか…」

昨年末にトークショーで京都競馬場を訪れたことをきっかけに、競馬好きになった。シーズン中もYouTubeで馬の映像をチェックするなど息抜きとして活用。野球漬けの日々を送る中で「そういうことをしないと、ずっと野球のことを考えてしまう」といい気分転換となっている。

追い切りの映像を見ては「足の動きいいなとか、けっこう前進気勢あるなとか。そういうのを見てから、データを見るみたいな感じですね」という右腕。あくまで競馬は趣味ながら、その熱心に分析する姿勢は、データ分析力を要する本業の野球にも、つながる部分があるに違いない。

今季はプロ野球新記録の50試合連続無失点など無双のシーズンを過ごした。午年の来季も颯爽（さっそう）と駆け抜ける。（山手 あかり）