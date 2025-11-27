ºå¿À¡¦¶áËÜ¡¡£·Ç¯¤Ö¤êÊì¹»³®Àû¡¡²¸»Õ»ØÎá¡ÖºÇÂ¿°ÂÂÇ¡×¤Ç²¸ÊÖ¤·¡¡¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¡×¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡ºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©²ÃÅì»Ô¤Ë¤¢¤ëÊì¹»¡¦¼Ò¹â¹»¤Ë£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶áËÜ¤¬ºßÀÒ»þ¤ËÌîµåÉô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜÃÒÌ¹»Ä¹¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¡¢Íèµ¨ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´üÂÔ¡£¶áËÜ¤â¡¢²ÃÅì»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶áËÜ¤¬¹»Æâ¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç²«¿§¤¤À¼±ç¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Ä¾¸å¤Ë³ÚÅ·¡¦Ã¤¸Ê¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î³®Àû¡£ºßÀÒÅö»þÌîµåÉô´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿²¸»Õ¤Î¶¶ËÜ»á¤¬¸½ºß¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë±ï¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶¶ËÜ»á¤«¤é¤ÏÍèµ¨¤Ø¡È»ØÎá¡É¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ£±ËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡££±ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯Î©¤Ã¤Æ£±ËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ê¼Ò¤Î¡Ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡²Ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£²£±Ç¯¤Ë£±£·£¸°ÂÂÇ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£º£µ¨¤Ï£±°Ì¤ÎÃæÆü¡¦²¬ÎÓ¤Ë£¸ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë£±£¶£°°ÂÂÇ¤Ç£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢£±»î¹ç¤Ç¤â£±ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡£º£µ¨¤Ï·ç¾ì¤â¤¢¤ê£±£´£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ËÊì¹»¤òË¬¤ì¤¿¶áËÜ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤ÏÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ÃÅì»Ô¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë£±»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢µÕ¤Ë¤³¤Á¤é¤¬¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡££±·³¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Êì¹»¤ä²ÃÅì»Ô¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£Íèµ¨¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ì¤Ð¿·¿Í¤«¤é£¸Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£°æ±É¼£¤ÈÊÂ¤ó¤ÇµåÃÄÎòÂå£²°Ì¤ÎµÏ¿¤Ë¡£Ã£À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤ª¤Î¤º¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÎ°é´Û¤Ç¡¢Á´¹»À¸ÅÌÌó£·£°£°¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ò¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÂç¿Í¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î´ü´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£ÊÙ¶¯¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Í·¤Ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç¸åÀè¹Í¤¨¤ºº£¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÄ½Õ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï£³£±ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£¡Ö¤¤¤¯¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£Êì¹»¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÎÏ¤Ë¡¢²¸»Õ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢¡ºÇÄ¹¤ÏµÈÅÄ£±£³Ç¯¡¡ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤¬¿·¿ÍÇ¯¤«¤é£¸Ç¯Â³¤±¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢Æ£°æ±É¼£¡Ê£¶£²¡Á£¶£¹Ç¯¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓµåÃÄ£²°Ì¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÄ¹¤ÏµÈÅÄµÁÃË¤Î£±£³Ç¯¡Ê£µ£³¡Á£¶£µÇ¯¡Ë¡£¤Ê¤ª¸½Ìò¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢º´Æ£µ±¤ÈÃæÌî¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²£±Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£