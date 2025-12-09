「カーリング女子・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選、日本６−５ノルウェー」（１０日、ケロウナ）

男女の決定戦が行われ、女子のプレーオフ（ＰＯ）で１次リーグ２位通過の日本のフォルティウスは、１位通過のノルウェーを６−５で撃破し、悲願の五輪出場権を獲得した。日本女子としては種目が初採用された１９９８年長野五輪から８大会連続となった。男子の１次リーグ最終戦は日本のＳＣ軽井沢クが中国を９−６で破り、５勝２敗の３位でＰＯ進出を決めた。１枠目を懸けたＰＯでは２位米国が１位中国に９−４で勝ち、五輪出場権を得た。日本は１１日午後３時（日本時間１２日午前８時）から、中国と最後の１枠を争う。

氷上で抱き合う５人だけじゃない。コーチを含めて全員の涙が止まらなかった。日本のフォルティウスが、１次リーグで唯一の黒星を喫していたノルウェーに競り勝ち、五輪出場権を獲得。学生時代から数えて５度目の夢舞台の挑戦で初めて切符をつかんだスキップ吉村紗也香（３３）は、「このメンバーで勝ち取ることができて、ものすごくうれしい」と目を赤くして歓喜に浸った。

チーム一丸で乗り越えた。３月の世界選手権で敗れた米国との初戦を制して好発進を決めると、そこから無傷６連勝。大会中盤にサード小野寺佳歩が腰痛を発症するアクシデントはあったが、フィフスで最年少２３歳の小林未奈が、“代打”で活躍して穴を埋めた。

ノルウェーとの決定戦は、第９エンド終了時点で５−５と両チームの力が拮抗する展開。最終第１０エンドでリード近江谷杏菜が石を配置し、セカンド小谷優奈と小野寺が相手の石をはじいてエースに託す。最後は吉村がドローショットを決めると、重圧のかかった相手の最終投が円の中心の手前で止まり勝負が決まった。吉村は「総力戦でつかみ取った勝利」と実感を込めた。

ロコ・ソラーレに３連敗を喫した２１年９月の北京五輪代表候補決定戦から４年。北海道銀行とのスポンサー契約が終了し、支援先と安定した練習環境を探す状況から再スタートして、ここまでたどり着いた。吉村は言う。「つらい時期を乗り越えて、４年間かけて準備してきた。五輪では目標の金メダルに向かって準備していきたい」。勝利時に見せた弓を放つセレブレーションは、五輪の競技会場があるコルティナの方角を狙ったもの。矢は表彰台の一番上を射抜いている。

◇小林 未奈（こばやし・みな）２００２年７月２０日、北海道出身。控えのフィフス。２０年ユース五輪混合団体２位。北海道・札幌東高出。１６３センチ。

◇小谷 優奈（こたに・ゆうな）１９９８年５月２６日、神奈川県出身。的確なショットを放つセカンド。２２年に富士急から加入。神奈川・海老名高出。１６６センチ。

◇吉村 紗也香（よしむら・さやか）１９９２年１月３０日、北海道出身。司令塔のスキップ。１３年世界ジュニア選手権３位。２３年１２月に第１子出産。北海道・常呂高、札幌国際大出。１６２センチ。

◇近江谷 杏菜（おおみや・あんな）１９８９年１０月１２日、北海道出身。経験豊富なリード。１０年バンクーバー五輪代表。北海道・網走南ケ丘高出。１６６センチ。

◇小野寺 佳歩（おのでら・かほ）１９９１年１１月１１日、北海道出身。スイープが持ち味のサード。１４年ソチ五輪代表。常呂高、中京大出。１６５センチ。