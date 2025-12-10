今季限りで阪神を戦力外となった渡辺諒内野手（30）が、オイシックス新潟アルビレックスBCに入団することが11日、分かった。近日中に正式発表される。阪神からは来季、球団スタッフとしての契約を打診されていたが、現役続行を決断。「直球破壊王子」の異名を持つ大砲が、新天地で再起を期す。

13年ドラフト1位で日本ハムに入団。19年には自己最多の132試合に出場して同最多の11本塁打、58打点をマークした。22年オフに交換トレードで阪神に移籍すると、23年は59試合に出場して存在感を発揮。オリックスと激突した同年の日本シリーズでは10月28日の第1戦に「7番・DH」で先発出場し、山本（現ドジャース）から適時打を放つなど日本一にも貢献した。昨季も67試合に出場したが、今季は22試合の出場にとどまり、打率・158と低迷した。

10月1日に戦力外通告を受けた際には「（戦力外の）覚悟はしていました。現役は続けたい」と心境を吐露。通算595試合に出場した実績があり、来季でイースタン・リーグ参加3年目に向かう若いチームにとって、大きな戦力となるのは間違いない。

◇渡辺 諒（わたなべ・りょう）1995年（平7）4月30日生まれ、茨城県出身の30歳。東海大甲府（山梨）では2年夏に甲子園出場。13年ドラフト1位で日本ハム入りし、19年に正二塁手で規定打席に到達。22年オフに交換トレードで阪神へ移籍し、25年オフに戦力外。1軍通算595試合で打率.252、32本塁打、167打点。1メートル78、86キロ。右投げ右打ち。